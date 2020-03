Doordat heel wat grensovergangen worden afgesloten, dreigen de oogsten de komende weken in de problemen te komen. 'We moeten er alles aan doen dat de voedselketen blijft draaien', klinkt het.

De komende weken en maanden zijn traditiegetrouw een drukke periode voor tuinbouwtelers die hun oogst kunnen binnenhalen. Maar doordat grensovergangen worden gesloten, dreigen ze dat dit jaar zonder seizoensarbeiders te moeten doen. 'De situatie is nog niet dramatisch, we staan aan het begin van het seizoen maar er is wel veel ongerustheid', zegt Luc Vanoirbeek, Algemeen Secretaris van het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT). 'Hoe moeten telers zich organiseren? Geraken we aan voldoende werkkrachten? Er zijn heel wat vragen.'

Daarom stuurde VBT vorige week een brief naar Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, met de vraag om een vrij verkeer van goederen binnen Europa steeds toe te laten en ook te garanderen dat seizoensarbeiders ons land binnen mogen om te oogsten.

Sla en asperges

In ons land werken jaarlijks zo'n 60.000 seizoensarbeiders, een groot deel daarvan zijn buitenlanders. 'Als zij niet meer tot bij onze telers geraken, wordt dat een probleem voor de oogst', zegt Vanoirbeek. 'De Europese Commissie neemt onze bezorgdheden ter harte, dus we hopen dat er snel duidelijkheid komt.' Ook het wegvallen van de horeca als afzetmarkt kan voor bepaalde telers een probleem worden. 'Sommige speciale slasoorten worden specifiek voor de horeca geproduceerd', zegt hij nog. 'Ook asperges worden voor het overgrote deel verkocht aan horeca. Je kan die groenten ook niet lang stockeren, dus die gaan we moeten vernietigen.'

De grootste bekommernis van VBT is dat de voedselketen blijft draaien. 'We moeten er echt voor zorgen dat alle maatregelen die genomen worden, toelaten dat de producten nog steeds van bij de boer tot bij de consument geraken. Of deze crisis een invloed zal hebben op de prijs van groenten en fruit, kunnen we nu nog niet zeggen', besluit hij.

