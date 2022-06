Getest: maken online supermarkten hun beloftes waar?

De online supermarkten springen als paddenstoelen uit de grond. Wij testten vier nieuwkomers, elk met hun eigen focuspunt.

Verspil geen tijd meer aan winkelen, laat je boodschappen thuis bezorgen: het is de formule waar heel wat nieuwe online winkels je hart mee moeten veroveren. Kunnen ze hun beloftes waarmaken? Wij testten vier nieuwe spelers.



1. Pieter Pot: verpakkingsvrij

Ga je naar de reguliere supermarkt, dan kom je gegarandeerd thuis met een berg verpakkingsmateriaal. Als antwoord daarop ontstond Pieter Pot. Die online winkel wil duurzaam winkelen aantrekkelijk maken, ‘net zoals Tesla duurzame auto’s sexy maakt’.

Het concept: alles wat je bij Pieter Pot koopt, zit in mooie herbruikbare potten waarop je statiegeld betaalt. Bij een volgende bestelling geef je je oude potten terug mee en krijg je je statiegeld terug.

Het aanbod: Hier vind je drogisterij, verzorgingsproducten en huishoudartikelen, maar geen verse voeding. Voor de meeste voedingsproducten is een biologische variant beschikbaar.

De website: Mooi en overzichtelijk.

Bezorging: doorheen heel België, van maandag tot en met zaterdag tussen 8 en 22u. Bestellen kan vanaf 30 euro, bezorging is gratis vanaf 60 euro.

De prijs: Je betaalt voor je boodschappen zelf niet meteen meer dan in een andere winkel, maar door het statiegeldsysteem moet je (bij een eerste bestelling) wel nog een extra som voorschieten. Bij mijn bestelling van 63 euro kwam zo nog 22 euro statiegeld.

De ervaring: Wanneer mijn bestelling peulvruchten, kruiden, bakbenodigdheden en verzorgingsproducten toekomt in de vorm van twee juten zakken met daarin de keurig op elkaar gestapelde glazen potjes, zie ik al meteen een uitdaging: plaats vinden om al die potten te stockeren. Wie net als ik graag wat extraatjes koopt om de voorraadkast te spijzen, heeft maar beter een ruime opslagplaats. Ook de lege potten stapelen zich al snel op en ook daarvoor moet plaats gezocht worden tot het moment daar is dat je ze kan teruggeven. Daarbij komt nog dat sommige producten een beetje raar aanvoelen in die glazen potten – ik kijk naar jullie, chips.

Je zal altijd nog een andere winkel moeten frequenteren, want Pieter Pot verkoopt geen verse voeding. Ik vind het assortiment poets- en verzorgingsproducten dan wel verrassend en ben in versneld tempo verslaafd geraakt aan de chocolade-zeezoutkoekjes die je hierboven ziet, maar toch blijft Pieter Pot voor mij wat aanvoelen als een extra online tussenstop, waarvan ik niet zeker ben dat ik hem zal blijven maken.

www.pieter-pot.be

2. Lokkal: lokale handelaars

Voor al wie houdt van lekker eten is het ronduit heerlijk om rond te struinen op een markt vol ambachtelijke producten van makers uit de buurt. Helaas heeft al wie houdt van lekker eten niet altijd de tijd om dat te doen. Enter Lokkal, die een gelijkaardige ervaring online aanbiedt.

Het concept: Lokkal koopt zijn producten rechtstreeks bij de boer of producent. Zo wordt inkopen via de korte keten wel heel gemakkelijk.

Het aanbod: Meer dan 1500 lokale producten en een paar onmisbare basisproducten die iets meer kilometers op de teller hebben staan, gaande van verse voeding tot kant-en-klare maaltijden. Leuk zijn de verschillende extraatjes die je maar zelden treft in een gewone supermarkt, zoals eetbare bloemen of de minder alledaagse groenten zoals paarse bloemkool. Ook een leuke: de verschillende test- en geschenkmanden vol lokale producten. Helaas (nog?) niet zo’n ruim biologisch aanbod.

De app: Om te kunnen bestellen, moet je de app downloaden. Die is mooi, werkt goed en voorziet je van informatie over welke producten op dit moment in het seizoen zijn. Bij de producten krijg je niet alleen de gebruikelijke informatie over voedingswaarde enzovoort, maar ook over de producent.

Bezorging: Van 18u op maandag tot 14 u op zaterdag. Bestellen kan vanaf 30 euro, levering is gratis vanaf 75 euro. Momenteel enkel in Antwerpen en enkele gemeenten in Vlaams-Brabant.

De prijs: Vergelijkbaar met de ‘gewone’ supermarkt.

De ervaring: Doorheen de Lokkal-app browsen levert gegarandeerd enkele fijne ontdekkingen op. Ik proefde de afgelopen tijd bijvoorbeeld heel wat drankjes waarvan ik het bestaan nog niet kende. Mijn bestellingen kwamen telkens gekoeld en netjes verpakt (in papieren zakjes en kartonnen dozen) toe. Verse voeding mag je bij Lokkal letterlijk nemen: alle groenten en fruit blonken en kraakten van de versheid. De bakjes aardbeien en ander zacht fruit overleefden de bezorging zonder probleem.

Lokkal is een nieuw speler en dat merk je als gebruiker, maar wel in de goede zin: de mensen achter de online winkel vragen veel feedback en communiceren persoonlijk wanneer je even hulp nodig hebt. (Dat was bij mij het geval nadat een van mijn bestelde producten fout geleverd werd, iets wat snel rechtgezet werd.)

www.lokkal.be

3. Crisp: de nieuwste

Het is niet omdat Crisp de nieuwste speler is op de Belgische markt, dat het ook een kakelverse winkel is. Bij onze noorderburen is deze webwinkel al langer aan de slag.

Het concept: een complete versmarkt voor elke dag.

Het aanbod: Een mooie selectie van allerlei verse en drogisterijproducten. Ook hier vind je verschillende zaken die je niet in elke supermarkt aantreft, zoals verse Madame Jeanette pepertjes of cavolo nero. De samengestelde kaas- en aperitiefplanken vind ik heel gezellig. Crisp kan zijn afkomst niet verbergen, want we spotten opvallend veel producten uit Nederland. Helaas (nog?) niet zo’n ruim biologisch aanbod.

De app: Om te kunnen bestellen, moet je de app downloaden. Extra leuk hier is dat je je boodschappenlijstje kan maken aan de hand van verschillende aangeboden recepten. Ziet iets er lekker uit? Dan laad je de ingrediënten met een simpele klik meteen in je mandje. Dat kan je overigens ook doen met je éigen recepten, waardoor je snel alle benodigdheden van jouw persoonlijke klassiekers in huis kan halen.

Bezorging: In heel Vlaanderen zeven dagen per week, tussen 17 en 22u. Bestellen kan vanaf 50 euro, levering is gratis vanaf 75 euro.

De prijs: Vergelijkbaar met de ‘gewone’ supermarkt.

De ervaring: Ook bij Crisp nemen we onze hoed af voor de versheid van de producten en de zorg waarmee alles (in papieren zakjes en kartonnen dozen) verpakt en bezorgd werd. Fragiele zaken als bessen en kerstomaatjes komen bij mij thuis aan alsof ze ter plekke geplukt zijn. Mosselen komen perfect gekoeld aan. Alles is lekker, en dat komt heus niet alleen doordat de bezorger ons bij levering zo’n smakelijke lach toewierp.

www.crisp.app

4. Rayon: eerste voor heel België

Het handige aan een supermarkt is dat je er alles vindt op een plaats, van eten over schoonmaakmiddelen tot luiers. Het onhandige van een supermarkt is dat je ernaartoe moet, alles bij elkaar moet zoeken, moet aanschuiven en vervolgens alles zo’n drie keer in- en uit moet laden. Daar bedachten de mensen achter maaltijdboxbezorger Smartmat nu iets op: Rayon.

Het concept: Dit Belgische bedrijf levert niet alleen voeding – bij voorkeur van dichtbij -, maar ook andere zaken die je thuis nodig hebt.

Het aanbod: Van drank en eten over dierenvoeding tot verzorgingsproducten en toiletpapier. Opnieuw valt het oog voor detail van de aankoper op: zo biedt Rayon maar liefst acht soorten aardappelen aan, waaronder die bijzondere Vitelotte-variant. Ook zaken als verse mierikswortel, aspergescheuten, kumquats en pomelo’s tonen dat er heel wat zin voor culinair experiment in deze webwinkel schuilt.

De website: Mooi en overzichtelijk. Bevat veel inspirerende recepten – zoals je van een maaltijdboxbezorger kan verwachten-, maar nu ik weet dat het bestaat, mis ik nog die handige applicatie waardoor je ingrediënten meteen in je mandje kan klikken.

Bezorging: Kost altijd 4,95 euro, ongeacht de grootte van de bestelling. Daar staat tegenover dat je geen minimumbedrag moet uitgeven om gebruik te kunnen maken van de service.

De prijs: Vergelijkbaar met de ‘gewone’ supermarkt.

De ervaring: Ik heb een gelijkaardige ervaring als bij de voorgaande online winkels: ook hier verbaas ik me bij de levering over de versheid van de producten en zorg waarmee alles ingepakt werd. Ik maak dankbaar gebruik van het mooie aanbod natuurwijnen en ontdek fijne producten zoals een Antwerpse appelcider.

Net als bij de andere online supermarkten mis ik nog wat meer biologische producten. Het artisanaal verzorgings- en poetsproducten toont dan wel weer een bijzondere aandacht voor de planeet. Het is handig dat er ook een aantal non-foodzaken verkocht worden bij Rayon, maar voor luiers moet ik alsnog elders heen.

rayon.be

Conclusie

De nieuwe online supermarkten proberen hun deel van de retailtaart te snoepen. Daarbij vertonen ze een sterke profileringsdrang en smijten ze met prikkelende kortingen en kennismakingsaanbiedingen. Doe er vooral je voordeel mee, want je haalt er via een uiterst vriendelijke bezorging – ook dat hadden ze allemaal gemeen – prima producten mee in huis. In het begin is het even wennen om virtueel boodschappen te doen in plaats van alles fysiek in je kar te laden, maar na een paar keer oefenen kan het je wel een mooie tijdswinst opleveren. En dat is niet het enige pluspunt, want doordat deze online winkels enkel bestellen wat aangekocht wordt, gaan ze voedselverspilling tegen. Een nadeel is dan weer dat je wel telkens (minstens) een dag moet wachten op je aankopen, en hoewel dat best snel is, moet je dus wel alsnog naar een klassieke winkel als je plots overvallen wordt door honger én een lege koelkast. (Instant-bezorgdienst Gorillaz bood daar tot voor kort soelaas voor, maar besloot onlangs dat België niet klaar was voor de service.)

Tot deze uitgebreide test was ik een koele minnaar van het online bestellen van eten en drinken, want ik had net een keer te vaak gekneusde of al beschimmelde producten aangetroffen in mijn pas opgepikte bakken. Deze online winkels tonen echter dat het ook anders kan.