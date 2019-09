Gentse kinderen op een lage school eten geregeld een earth friendly menu. Die bestaat nu uit ingrediënten uit een reststroom.

Enkele jaren geleden begon Gent haar schoolmaaltijden te verduurzamen, door bijvoorbeeld te kiezen voor meer biologische producten, seizoensgebonden ingrediënten en meer in te zetten op plantaardige eiwitten. Samen met haar cateraar serveert de stad daarnaast twee keer per jaar een earth friendly menu, om zo te experimenteren met maatregelen die schoolmaaltijden nog meer structureel kunnen verduurzamen. Deze keer vertrok de cateraar vanuit de circulaire gedachte.

Op het menu staat eerst een 'geredde' broccolisoep, waarin delen van de broccoli gebruikt worden die anders in het productieproces verloren gaan. Die wordt gevolgd door een burger die voor ene de helft uit vlees bestaat en voor de andere uit oesterzwammen die geteeld worden op koffiegruis.

Voedselkilometers

'Met dit menu voorkomen we niet alleen voedselverspilling,', zegt Lieta Goethijn van de dienst Milieu en Klimaat, 'maar gebruiken we ook echt reststromen en verminderen we het aantal voedselkilometers aanzienlijk.'

Ook haar collega Tamara Bruning is erg enthousiast: 'Dit circulaire menu is volgens mij een van de mooiste resultaten van ons werk tot nu toe. Al blijft het wel altijd afwachten wat de kinderen ervan zullen vinden.'