Chocoladefabrikant Galler, die zwaar getroffen werd door de overstromingen van midden juli, heeft een oplossing gevonden om op andere locaties chocolade te kunnen produceren.

Het eigen productieatelier in Vaux-sous-Chevremont (Chaudfontaine, in de provincie Luik) zal ten vroegste eind maart 2022 heropend kunnen worden. Dat heeft het bedrijf donderdag bekendgemaakt.

De onafhankelijke chocolatier heeft huurcontracten ondertekend met verschillende productieplekken in België, waar hij zal kunnen werken met zijn eigen mensen en grondstoffen. Ook de productie van wafels is verzekerd, klinkt het. Het gaat om een tijdelijke oplossingen, totdat de eigen site hersteld is en er nieuwe machines staan. Want de overstromingen hebben de machines en vormen waarmee Galler al sinds 1976 werkte, vernield. Dat heeft ook gevolgen voor de producten. 'Aan de kwaliteit en de smaak zal er niets veranderen, maar de tabletten zullen er een beetje anders uitzien, omdat we tijdelijk andere vormen moeten gebruiken.' Ook zullen niet alle smaken meteen beschikbaar zijn. Galler produceert ongeveer 1.700 ton chocolade per jaar. Het bedrijf spreekt met verschillende partijen - dat zijn aandeelhouders, het Waals gewest en een paar banken - over financiële hulp om de schade te herstellen en de nodige investeringen te kunnen doen. 'Pas als die akkoorden ondertekend zijn, zullen we kunnen zeggen dat Galler echt gered is.'

Het eigen productieatelier in Vaux-sous-Chevremont (Chaudfontaine, in de provincie Luik) zal ten vroegste eind maart 2022 heropend kunnen worden. Dat heeft het bedrijf donderdag bekendgemaakt.De onafhankelijke chocolatier heeft huurcontracten ondertekend met verschillende productieplekken in België, waar hij zal kunnen werken met zijn eigen mensen en grondstoffen. Ook de productie van wafels is verzekerd, klinkt het. Het gaat om een tijdelijke oplossingen, totdat de eigen site hersteld is en er nieuwe machines staan. Want de overstromingen hebben de machines en vormen waarmee Galler al sinds 1976 werkte, vernield. Dat heeft ook gevolgen voor de producten. 'Aan de kwaliteit en de smaak zal er niets veranderen, maar de tabletten zullen er een beetje anders uitzien, omdat we tijdelijk andere vormen moeten gebruiken.' Ook zullen niet alle smaken meteen beschikbaar zijn. Galler produceert ongeveer 1.700 ton chocolade per jaar. Het bedrijf spreekt met verschillende partijen - dat zijn aandeelhouders, het Waals gewest en een paar banken - over financiële hulp om de schade te herstellen en de nodige investeringen te kunnen doen. 'Pas als die akkoorden ondertekend zijn, zullen we kunnen zeggen dat Galler echt gered is.'