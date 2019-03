Gadgets die jouw keuken (niet) zullen veranderen

Elektrische pottenopener

Lastig he, steeds iemand moeten zoeken die sterker is dan jij om die potten met schroefdeksels open te krijgen? Voor al je problemen één oplossing: de elektrische pottenopener van kwaliteitsmerk Black & Decker. Hij kan alle formaten aan, staat volgens de fabrikant zelf nooit in de weg op je keukenwerkblad en is ook nuttig voor personen zonder artritis in hun handen, want die kunnen er mee scoren tijdens een etentje met vrienden. (Tenminste, als je benadrukt dat die huisgemaakte vol-au-vent die je hen net voorschotelde heus heel ambachtelijk was.)

Black & Decker Jw275.Wegens succes uitverkocht, maar wel nog massáál beschikbaar op tweedehandssites.

Thermosbeker

Vervelend he, dat koffie of thee eerst te warm is en vervolgens afkoelt, zodat je laatste slokken meestal koud zijn? De Ember Mug biedt een oplossing voor dat euvel, want de mok-en-thermos-in-één houdt je drankje exact op de temperatuur die jij wil. Je zou voor de prijs van je tas natuurlijk ook een aantal nieuwe kopjes kunnen zetten, maar daar laten luxepoezen zich vooral niet door tegenhouden.

Ember Mug, 99,95 euro. Te verkrijgen op apple.com, in Apple winkels en op ember.com.

Virtueel verlekkeren

Vermoeiend he, jezelf een accurate voorstelling moeten maken bij een gerecht aan de hand van woorden? Vergeet daarom de klassieke menukaart, het restaurant (en de gastvrouw of -heer) van de toekomst zet volgens de ontwerpers van de Hololamp in op virtual reality. What you see is what you get krijgt een andere dimensie. De pre-order voor de Hololamp start binnenkort, prijs zal rond de duizend dollar liggen. Dat is eens wat anders dan een menu uit de printer te laten rollen.

Groente- en fruitwasser

Vies he, groenten en fruit die je gewoon onder water hebt gespoeld? Teltron biedt je een supersonische oplossing! Dat mag je letterlijk interpreteren, want dit apparaat zendt ultrasone golven uit waardoor groenten en fruit naar verluidt éxtra schoon zouden moeten worden. Ook handig: de fabrikant benadrukt dat het apparaat op batterijen werkt, zodat het risico op elektrocutie 'beperkt' blijft. (Nvdr.: het apparaat is momenteel om onduidelijke redenen onbeschikbaar.)

Teltron AVC1000, 276,20 euro.

Robotgrillschoonmaker

Moeilijk he, de grill van de barbecue opnieuw proper krijgen na een braadfestijn? Dat is nu eenmaal de prijs die je betaalt na een gezellige avond rond het vuur. Al kan je dat klusje voor de prijs van 156,9 dollar komende zomer ook uitbesteden. De Grillbot, ook wel de robotstofzuiger van de grillmasters genoemd, schijnt namelijk écht te doen wat hij belooft.

Grillbot, 156,9 dollar.