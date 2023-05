Fris en fruitig: aardbeiengranité met slagroom

Na een winter lang smachten is het zover: de aardbeien zijn gearriveerd. Het is heerlijk om er een ijskoude granité mee te maken.

Voor 4 personen

250 g aardbeien, zonder kroontje

sap van ½ citroen

150 ml water,

50 g suiker

200 ml slagroom (min. 35% vetgehalte)

1 el bloemsuiker

1. Doe aardbeien, citroensap, water en suiker in een pannetje. Laat 5 minuten pruttelen op een laag vuurtje, tot de suiker is opgelost.

2. Mix tot een glad mengsel.

3. Giet in een bewaardoosje. Hoe groter het oppervlak van de bodem, hoe beter: zo bevriest de vloeistof sneller. Zet in de vriezer. Schraap na 2 uur de ijskristallen los met een vork en stop het doosje terug in de vriezer.

4. Schraap nu elk uur het ijs los tot schilfers, tot je je dessert wilt serveren. De granité zal in totaal minstens 4 uur in de vriezer moeten doorbrengen. Langer mag ook, zolang je maar elk uur blijft schrapen.

5. Klop de room op met de bloemsuiker.

6. Doe in elk serveerglaasje een toef slagroom en een schep granité.