Wij vroegen naar de eet- en reistips van chefs, foodies en andere culinaire kenners. Deze week: na binnen- en buitenlandse stages bij onder meer Bakkerij Willems en L' Usine, startte Pieter De Volder samen met vennoot David Van Acker op de Leuvens Vismarkt de patisserie-chocolaterie Zuut.

Zijn recente ontdekking:

'Nog voor de eerste lockdown organiseerde ik samen met Coeur de Boef! een evenement in Bacari Foodbar in Diest. In die gezellige ruimte serveerden we de gasten een volledig dessertenmenu. Eén van de gangen was een dessert op basis van heerlijke biosinaasappels uit Córdoba, geselecteerd en ingvoerd door Cid Van Veerdegemen. Hij is de man achter El Cider, een ciderhandelaar gespecialiseerd in natuurcider en -poiré. Op dat evenement leerde ik Cid beter kennen en erna zijn we contact blijven houden. Sindsdien bestel ik regelmatig zijn lekkere ciders en poirés van topkwaliteit, een geweldige service krijg je erbij.'

elcider.be

Zijn zomertip:

'De uitbaters van Le Chameau s'en fout kregen het niet over hun hart om het afgelopen jaar over te schakelen op een takeawaymenu. Ze namen wel de tijd om het restaurant een opknapbeurt te geven en na te denken over nieuwe gerechten en wijn pairings. Intussen serveren ze weer heerlijke gerechten, zonder al te veel gedoe: een keuken vergelijkbaar met de betere Parijse bistro. Ook bieden ze een mooie selectie van natuurwijnen aan. Ik raad aan om op een zondag te gaan. Dan openen ze hun wijnbar en serveren ze kleinere gerechten met aangepaste wijnen: perfect om een hele middag door te brengen op hun zonnige terras.'

Dirk Boutslaan 14, 3000 Leuven lechameausenfout.be

Zijn internationale tip:

'Mijn hart ligt in Barcelona, waar ik nog gewoond en gewerkt heb. Gewoonlijk ga ik minstens twee keer per jaar terug om de voeling met de stad en het leven niet te verliezen. De gastronomische keuzes lijken er oneindig. Een favoriet adres is Bar del Pla, een authentieke barretje in het centrum van Barcelona waar de locals eten. Je vindt er goed getapte pintjes, vermout en een lekkere kaart vol tapa's en traditionale Catalaanse gerechten. Het is een plek waar je een hele namiddag of avond kunt vertoeven en rustig kunt bijbestellen.'

Carrer Montcada, núm. 2, 08003 Barcelona bardelpla.cat

