Het culinair festival Antwerpen Proeft zal dit jaar niet plaatsvinden. Eerder was de editie 2020 omwille van het coronavirus al verplaatst van begin mei naar eind augustus, maar nu gooit de organisatie definitief de handdoek. De volgende Antwerpen Proeft staat nu gepland van 13 tot 16 mei 2021.

Organisator Claudia Engelen stelt dat Antwerpen Proeft 'dubbel getroffen' is door de huidige coronacrisis en de onzekerheden die daarmee gepaard gaan. 'We zijn én een evenement én op ons festival staan restaurants centraal', geeft ze aan. 'Deze beslissing is genomen met pijn in het hart en na slapeloze nachten. We worden geconfronteerd met te veel onzekerheden wat maatregelen en timing betreft.'

Volgens Engelen is de boodschap van experts en politici voor de evenementensector en de horeca momenteel 'weinig bemoedigend' en biedt ze onvoldoende perspectief. 'Er moeten snel haalbare, realistische maatregelen komen', zegt ze. 'Gezondheid is vanzelfsprekend belangrijk. Maar een strenge definitie van social distancing lijkt onwerkbaar voor de meeste evenementen en restaurants. Events en horecazaken kunnen niet op halve capaciteit draaien en tegelijk economisch gezond zijn. Dat is gewoonweg onmogelijk.'

Engelen vraagt onder meer een pakket met specifieke steunmaatregelen en een extra noodfonds voor de evenementenbranche. Antwerpen Proeft plant vooralsnog wel een editie in 2021. Aangekochte tickets voor de editie van dit jaar zullen dan opnieuw geldig zijn.

Organisator Claudia Engelen stelt dat Antwerpen Proeft 'dubbel getroffen' is door de huidige coronacrisis en de onzekerheden die daarmee gepaard gaan. 'We zijn én een evenement én op ons festival staan restaurants centraal', geeft ze aan. 'Deze beslissing is genomen met pijn in het hart en na slapeloze nachten. We worden geconfronteerd met te veel onzekerheden wat maatregelen en timing betreft.' Volgens Engelen is de boodschap van experts en politici voor de evenementensector en de horeca momenteel 'weinig bemoedigend' en biedt ze onvoldoende perspectief. 'Er moeten snel haalbare, realistische maatregelen komen', zegt ze. 'Gezondheid is vanzelfsprekend belangrijk. Maar een strenge definitie van social distancing lijkt onwerkbaar voor de meeste evenementen en restaurants. Events en horecazaken kunnen niet op halve capaciteit draaien en tegelijk economisch gezond zijn. Dat is gewoonweg onmogelijk.' Engelen vraagt onder meer een pakket met specifieke steunmaatregelen en een extra noodfonds voor de evenementenbranche. Antwerpen Proeft plant vooralsnog wel een editie in 2021. Aangekochte tickets voor de editie van dit jaar zullen dan opnieuw geldig zijn.