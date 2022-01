Fastfood op niveau bij Studio Pickle Pickle: loepzuivere smaken gecombineerd met topingrediënten

Studio Pickle Pickle is een intieme zaak in het centrum van Veurne, waar je in een oogstrelend mooi interieur aan de toog of in een comfortabele zetel aanschuift in kleine bezetting. (****)

© Studio Pickle Pickle

Chef Pieter Clement ontvangt je bij Studio Pickle Pickle persoonlijk en werkt zonder kaart: hij stelt wijnen of bieren voor, vertelt wat er die avond gegeten kan worden en draait de service solo.

... Chef Pieter Clement ontvangt je bij Studio Pickle Pickle persoonlijk en werkt zonder kaart: hij stelt wijnen of bieren voor, vertelt wat er die avond gegeten kan worden en draait de service solo. Natuurlijk krijg je hier niet simpelweg een burger (14 euro). De zelf ontwikkelde (en door een nabije bakker gebakken) zachte broodjes worden belegd met een prachtige burger van huisgemalen vlees van de befaamde importeur Carnivale, gegrild op de houtskoolgrill. Eén simpele saus, een plakje kaas en wat augurk: Clement houdt het simpel. De salade (6 euro, om te delen) zit niet tussen het broodje, maar wordt bij de burgers geserveerd. Het wordt een zorgvuldig samengesteld bordje met gastronomische allures: een emulsie van slahart, knapperige kropsla, hummus van lokale witte bonen, krokante boekweit, dressing van sjalot en gefrituurde knolselder. Bij de frietjes (4 euro) komt een heerlijke mayo met groene peper en een frisse ketchup. Dit is fastfood op niveau: loepzuivere smaken gecombineerd met topingrediënten. De wijnen die we mogen proeven zijn kelderschatten van de vorige restaurants van Pieter: elegante flessen natuurwijn, die wonderwel samengaan met de heldere smaken van de burger. Een verrassend soepele oranje wijn uit Griekenland (8 euro) en een frisse rode wijn uit de Côtes du Roussillon (8 euro) worden hier voor erg scherpe prijzen geschonken. Het dessert (10 euro) katapulteert je naar een sterrenzaak bij de eerste hap: een kommetje met frisse partjes bloedsinaasappel, vers gedraaid ijs met citroenverbena, een lauwwarm schuim van witte chocolade en krokante stukjes karamel. Zoet, zalvend en toch fris: een fenomenale afsluiter. Het heerlijke aan deze zaak is dat je buitenstapt met hetzelfde gevoel als bij een gastronomisch restaurant: je bent in de watten gelegd, verrast en kreeg eten van topniveau voorgeschoteld, maar niets houdt je tegen om volgende week - of waarom zelfs niet morgen? - terug te komen. Voor de prijs moet je het in elk geval niet laten.