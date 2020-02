Welk type van consument zijn we, hoe beoordelen we onze impact op de wereld en wat accepteren we op ons bord? De tentoonstelling Serial Eater stelt via food design ons gedrag, onze verlangens en onze twijfels als eters in vraag.

In de expositie wordt food design tentoon gesteld en geanalyseerd. Food design is het vormgegeven eten, zowel op vlak van het voedsel zelf als de handel die errond zit, het concept 'eten' dus. Door dat beter te gaan begrijpen krijg je een duidelijker beeld beeld over hoe onze verlangens als consumenten verandert zijn sinds het begin van de 20ste eeuw.

In Serial Eater komen dingen aan bod van een 3D printer die eten print, een appelsienpers gemaakt uit voedselafval van citrusvruchten of een taart die als decoratie een taartdiagram van zijn eigen voedingswaarden heeft, tot een project dat in-vitro vlees kweekt op een stokje met behulp van een bioreactor.

Het food design kan soms een angstaanjagende benadering van voedsel lijken, maar even goed toont het aan hoe speels onze relatie met voedsel kan worden. Maar zonder de primaire bedoeling ervan te vergeten: het voeden van de maag, de ogen en de geest.

Serial Eater food design stories loopt van 29 maart tot 26 juli in het Centre d'Innovation et de Design, in Hornu. Meer informatie vind je op de website.

In de expositie wordt food design tentoon gesteld en geanalyseerd. Food design is het vormgegeven eten, zowel op vlak van het voedsel zelf als de handel die errond zit, het concept 'eten' dus. Door dat beter te gaan begrijpen krijg je een duidelijker beeld beeld over hoe onze verlangens als consumenten verandert zijn sinds het begin van de 20ste eeuw.In Serial Eater komen dingen aan bod van een 3D printer die eten print, een appelsienpers gemaakt uit voedselafval van citrusvruchten of een taart die als decoratie een taartdiagram van zijn eigen voedingswaarden heeft, tot een project dat in-vitro vlees kweekt op een stokje met behulp van een bioreactor.Het food design kan soms een angstaanjagende benadering van voedsel lijken, maar even goed toont het aan hoe speels onze relatie met voedsel kan worden. Maar zonder de primaire bedoeling ervan te vergeten: het voeden van de maag, de ogen en de geest.Serial Eater food design stories loopt van 29 maart tot 26 juli in het Centre d'Innovation et de Design, in Hornu. Meer informatie vind je op de website.