Amendement 171 is definitief van de baan. Het wetsvoorstel hield in dat plantaardige producten zichzelf niet mochten aanprijzen als 'alternatief voor zuivel' of in verpakkingen verkocht mochten worden die doen denken aan die van zuivel.

Haverdrinks en plantaardige alternatieven voor yoghurt mogen opgelucht ademhalen: ze zullen zichzelf in de toekomst zo mogen blijven omschrijven aan consumenten. Dat was nochtans lange tijd niet zeker, nadat de Franse Europarlementariër Eric Andrieu een wetsvoorstel indiende om elke verwijzing naar dierlijke zuivel voor dergelijke producten te verbieden.

Dat ging overigens veel verder dan enkel het gebruik van woorden als 'alternatief voor kaas' op de verpakking. Zo zou plantaardige boter niet in botervlootjes verpakt mogen worden, of zouden er op de verpakking van plantaardige melk geen afbeeldingen mogen staan van het product in kwestie, omdat dat te veel op dierlijke melk lijkt. Dat allemaal in naam van de bescherming van de consument, luidde het, want die zou wel eens verward kunnen worden en per abuis een plantaardig product kunnen aanschaffen.

Maar 'soyamelk' mag nog steeds niet

Die verklaring voelde voor heel wat mensen en organisaties aan als drogreden en zorgde dan ook voor heel wat (ludiek) protest. Het voorstel werd de afgelopen maanden regelmatig omschreven als absurd of 'censuur van plantaardige zuivel', en actiegroepen reageren dan ook verheugd op het nieuws dat het voorstel van tafel is. 'Dit is een overwinning voor het gezond verstand en de planeet. Burgers, het bedrijfsleven en experts hebben gesproken en de Europese Unie heeft geluisterd. Niemand raakt in de war of misleid door termen als 'plantaardig alternatief voor zuivel'', vertelt Veerle Vrindts, directeur van ProVeg aan vaktijdschrift VMT. 'Het zou absurd zijn als de Europese Unie enerzijds consumenten oproept om meer plantaardig te eten, en dit tegelijkertijd bemoeilijkt door vergaande restricties in te voeren.'

Toch is de strijd nog niet helemaal gestreden voor de plantaardige sector. Het is immers nog steeds verboden om plantaardige melk op de verpakking aan te prijzen als 'plantaardige melk'. 'ProVeg zal de discriminatie van plantaardige zuivel blijven aanvechten tot ook dit verbod van tafel is en het woord 'melk' er voor elk is', stelt Vrindts nog. 'De zuivelindustrie heeft niet het alleenrecht op onze gezamenlijke taal.'

