Door de sluiting van horecazaken en de vermindering van export overwegen enkele brouwerijen om de productie stil te leggen. Het gaat vooral om de kleinere spelers. Dat stelt Nathalie Poissonier, directeur van de federatie van Belgische Brouwers.

'De sluiting van de horeca is vanzelfsprekend voor de betrokken zaken en voor de brouwerijen een zware klap. Zo'n 40 procent van het in ons land gebrouwen bier wordt geëxporteerd, maar ook die export heeft een klap gekregen door het coronavirus', aldus Poissonier.

Brouwerijen werken met natuurlijke producten zoals gist, die slechts een beperkte houdbaarheid hebben. 'Als de verkoop terugloopt, dreigt men een aantal van die grondstoffen te moeten weggooien. Dat maakt het financieel verlies nog groter. Daarom overwegen enkele brouwerijen de productie een aantal weken stil te leggen', aldus Poissonier.

De Belgische Brouwers pleiten voor ondersteunende overheidsmaatregelen zowel voor de horecazaken als de brouwerijen. Een verlaging van accijnzen en btw, uitstel van betaling van de RSZ-stortingen en tijdelijke werkloosheid zouden kunnen helpen.

'Veiligheid van onze medewerkers is prioriteit'

AB InBev houdt momenteel zijn brouwerijen en kantoren draaiende. 'We volgen hierbij de richtlijnen van de Belgische overheid en nemen uiteraard de nodige voorzorgsmaatregelen om de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers volledig te garanderen. Dat is voor ons absolute prioriteit', aldus woordvoerster Karolien Cloots.

Wat de zwaar getroffen horecasector betreft, laat de grootste brouwer ter wereld weten 'dat het in nauw contact met Horeca Vlaanderen en de Belgische Brouwers voor overheidsmaatregelen pleit die deze sector ondersteunen'. 'Aanvullend kijken wij zelf ook hoe we de horeca-ondernemer individueel zo goed mogelijk kunnen ondersteunen', aldus Cloots.

