Komt er binnenkort een Nutri-Score op elk voedselproduct? Als het van een 40 consumentenverenigingen, politiek besluitvormers, academici en voedseldistributeurs afhangt wel. 'Om dit kwaliteitslabel z'n werk te laten doen, moet het logo op elk product worden aangebracht', klinkt het in Test Aankoop.

De Nutri-Score werd in België in 2019 in werking gesteld. Aan de hand van vijf letters en een kleurencode van groen naar rood kan de consument de voedingskwaliteit van een product aflezen. Volgens verschillende nationale en internationale studies wordt dit label het best begrepen door de consument en is het daarom het meest effectief om hen te begeleiden naar gezondere voedingskeuzes.

'Om Nutri-Score doeltreffend te laten werken, moet op elk product het logo worden aangebracht', klink het bij Ivo Mechels, CEO van Euroconsumers, de Europese consumentenorganisatie. Voorlopig is dat nog niet het geval aangezien het systeem niet verplicht is. 'De beslissing om het Nutri-Scorelogo verplicht te maken, kan enkel op Europees niveau genomen worden', vult Ivo Mechels aan. 'We hopen dat de Europese Commissie onze oproep aanvaardt en Nutri-Score zal voorstellen als een uniform systeem voor voedingswaarde-etikettering op Europees niveau.'

