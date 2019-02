Dit zijn de meest betrouwbare keurmerken voor eten en drinken

Er zijn duizend-en-een keurmerken die beweren dat het voedsel waarop ze gedrukt staan ethisch, biologisch, verantwoord of ambachtelijk gemaakt is. Op zich zijn die keurmerken erg handig: ze kunnen je helpen een onderbouwde keuze te maken voor een bepaalde levensstijl. Maar hoe meer er zijn, hoe moeilijker het voor de consument wordt om door de bos de bomen te zien. Zeker als je weet dat heel wat keurmerken ooit geïntroduceerd werden door industrieën die hun product willen verkopen, loont het om jezelf goed te blijven informeren.

Een handige en betrouwbare leidraad daarbij is de lijst van Topkeurmerken van Milieu Centraal. Met haar Keurmerkenwijzer gaf de organisatie al informatie over zo'n 250 logo's die claims maken over het milieu, dierenwelzijn en/of menslievendheid. Op verzoek van de Nederlandse overheid voerde de consumentenorganisatie nu echter ook een update door in de lijst samen van 'echte toppers', keurmerken waarvan hun geloofwaardigheid als een paal boven water staat.

Van elf naar tien

Tien keurmerken blonken voor de organisatie uit in transparantie, ambitie en betrouwbaarheid. Wie duurzame keuzes wil maken, zoekt in de winkel best naar de volgende logo's: ASC, MSC, Fairtrade, Beter Leven (twee en drie sterren), Demeter, Biologisch, EKO, Rainforest Alliance, UTZ en On the way to Planet Proof. 'Ze stellen hoge eisen aan milieu, eerlijke handel en dierenwelzijn en hun controle is goed. Al blijven er altijd nog verbeterpunten mogelijk', zegt Kirsten Palland van Milieu Centraal.

Lees ook: Vaak voorkomende keurmerken op voeding en waar ze voor staan

In de versie van drie jaar geleden werden nog elf topkeurmerken vermeld. Het keurmerk RSPO voor producten met duurzame palmolie voldoet voor Milieu Centraal niet meer aan de eisen. Daarvoor noemt het twee redenen: de eisen van de huidige standaard zijn niet scherp genoeg en het keurmerk is amper te vinden in de Nederlandse supermarkt. (Veel producten bevatten wel gecertificeerde olie, maar fabrikanten willen niet altijd de aandacht vestigen op de aanwezigheid van een gecontesteerd product als dit.)

Dat laatste is markant, want in eigen land klaagden ngo's vorig jaar nog aan dat het keurmerk bij ons wél gebruikt wordt, zij het niet altijd helemaal terecht. 'Al hangt er een label op, de Belgische consument kan vandaag nooit weten of de palmolie in een product echt van een duurzame plantage komt', aldus 11.11.11-medewerker Lien Vandamme in een eerder verschenen artikel. Om opnieuw als 'topper' gezien te worden, zal RSPO dus niet enkel haar milieudoelstellingen moeten herzien, maar ook haar transparantie.