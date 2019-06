Dat gastronomie en festivals hand in hand gaan, kunnen we beamen. Toch moeten dergelijke initiatieven steeds sterker uit de hoek komen, om aan de eisen van de consument te voldoen. Deze drie foodfestivals doen net dat tikkeltje meer.

Festivals zetten vaker in op het culinaire aspect. Met een hotdog- of frietkraam kwam je tien jaar geleden misschien nog weg, vandaag denk je daar toch beter nog eens twee keer over na. We willen als consument niet enkel genieten van de muziek, sfeer en festivalgangers, maar ook onze smaakpapillen willen wat meer: een gastronomische totaalbeleving.

WECANDANCE

Het WECANDANCE-festival in Zeebrugge is aan een heuse opmars bezig. Ondertussen is het alweer tijd voor de zevende editie van het festival. Het thema is al bekend, namelijk safari nomaden, maar ook het menu wordt geleidelijk aan onthuld. Zoals elk jaar zal er een heuse foodmarket, alsook de pure C-formule van Sergio Herman en Syrco Bakker aanwezig zijn.

Een creatie van Willem Hiele: schelvis, Belgische quinoa, tomaat, gegrilde paprika, geitenkaas en duinkruiden © Gilles Draps

Het festival houdt al jaren rekening met duurzaamheid op vlak van afval, recyclage en lokale producten. Daar komt dit jaar een nieuw concept bij: het farm to table concept. Dat betekent dat chefs enkel zullen werken met seizoensgebonden, lokale en circulair geteelde producten. Topchefs Willem Hiele, Sean Uytterhaegen en Nicolas Decloedt schudden de gerechten uit hun mouw en dienen ze op in de nieuwe Farm to Table tent.

Van 9 tot 11 augustus

Zeedijk, 8320 Zeebrugge

Meer informatie: www.wecandance.be

Paradise City Festival

Begin juli is het de beurt aan het Paradise City festival in Perk. Dit jaar viert het een speciale verjaardag, het is namelijk de vijfde keer dat de organisatie de tenten uit de kast haalt. Naast de indrukwekkend line-up, zal ook het culinaire niveau dit jaar wat hoger liggen. Tijdens de eerste editie in 2015 bande het festival fastfood, een jaar later weerde het vlees en ook dit jaar zijn er weer enkele veranderingen op til.

null © Paradise City

Onder leiding van curator Seppe Nobels (chef-kok Graanmarkt 13 in Antwerpen, nvdr.) heerst er een circulair foodconcept op het festival. Dat betekent dat er enkel gewerkt wordt met ingrediënten die op dat moment voorhanden zijn, dat impliceert ook onverkochte of imperfecte ingrediënten. Zo wil het festival komaf maken met voedselverspilling en wil het de CO2-uitstoot per gerecht beperken.

Van 5 juli tot 7 juli

Kasteelhoekstraat, 1820 Perk

Meer weten over bijkomende initiatieven die het festival neemt omtrent duurzaamheid: www.paradisecity.be/green

BARàBAZ

'BARàBAZ is geen klassiek muziekfestival, maar een sfeerfestival waar je van alle zaken kan proeven', aldus medeorganisator René Vermeulen. Met vijf edities op de teller viert het dit jaar een jubileum, dat het niet onopgemerkt voorbij wil laten gaan. 'We beginnen elk jaar opnieuw met een wit blad en bekijken welke culturele en creatieve zaken we kunnen belichten. Het is belangrijk dat je niet enkel aandacht voor het klassieke festivalgebeuren hebt, zoals muziek en/of theater. Mensen willen ook ten volle kunnen ontspannen. Daar hoort, naar onze mening, een gastronomisch diner bij, vergezeld door enkele kwalitatieve foodtrucks', vertelt René.

© BARàBAZ

Vier dagen lang staan er dus originele foodtrucks opgesteld, op 8 en 9 augustus kan je dan weer genieten van een uitgebreid diner, dat voor de gelegenheid op een balkon tussen de bomen zal geserveerd worden. Op culinair vlak is er keuze genoeg.

Om dit te verwezenlijken, werkt de organisatie samen met drie culinaire partners: Kurieus catering, Hofke Van Bazel en Ceder. 'We willen er zeker van zijn dat elk bedrijf waarmee we samenwerken een steentje bijdraagt aan het milieu. Samen met Matthias Colpaert, die voor het grote diner zorgt, stellen we het menu samen, waarin enkel lokale producten een plaats zullen krijgen. Zo proberen we onze keten zo kort mogelijk te houden', benadrukt René.

Van 8 tot 11 augustus

Kruibekestraat 2, 9150 Kruibeke

Inschrijven voor het diner kan vanaf 21 juni via www.barabaz.be