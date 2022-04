Wie nood heeft aan een onderdompeling in luxe moet zich naar het 18de-eeuwse stadspaleis begeven waar De Stadt Van Luijck zich bevindt: hier kom je terecht in een warm bad van Limburgse gastvrijheid en gastronomie. (****)

Sinds een jaar is de keuken van De Stadt Van Luijck het terrein van chef Paolo Pollice, een Limburger met roots in Calabrië. Het zevengangenmenu wordt dan ook gekenmerkt door een mix van Limburgse en Italiaanse streekproducten. Zo beginnen we met een fris bordje rauwe coquille, verrassend gecombineerd met mortadella, een zacht smakend stukje charcuterie van varkensvlees. Samen met het zilte van haringeitjes en een vleugje Italiaanse bergamot is dit een perfect uitgebalanceerd gerecht. De rest van het menu maakt de verwachtingen waar. Uitschieters zijn de gnocchi, die de aardappelen vervangen in een verfrissende bereiding van de klassieker pomme moscovite met handgepelde grijze garnalen en desgewenst een lepeltje kaviaar. Ook de krokante hartzwezerik met champignons en pecorino is een smaakbom. Maître Keanu en chef Paolo zorgen ervoor dat je restaurantervaring niet zo statig is als het indrukwekkende interieur doet vermoeden: elke tafel krijgt een persoonlijke aanpak en de lach van de chef buldert vaak door de zaal. Ook op andere vlakken is het restaurant genereus: bij het wijnarrangement krijgen we een glaasje aangeboden van een speciale wijn omdat de chef in de weer is met zijn Coravin, een systeem waarmee je glazen kunt schenken uit een wijnfles zonder die te moeten openen. Verder zijn er de indrukwekkende karren die de zaal worden rondgereden: zo is er een kar met antipasto calabrese voor wie à la carte eet met een scala aan charcuterie en kazen, maar ook een verleidelijke kar met zoete hapjes voor bij de koffie, waar je pralines, fijne koekjes of zelfs een mini baba au rhum kunt kiezen en de kaaskar voor wie wil proeven van de selectie Belgische en Nederlandse kazen met zelfgemaakt notenbrood. Voor deze royale behandeling betaal je een passende prijs. Maar voor wie graag zijn budget besteedt aan een gastronomische totaalervaring is dit dé plek bij uitstek. Dit restaurant is niet voor gehaaste eters: je overgeven aan de ervaring is deel van de pret. Zo zaten wij niet minder dan vijf uur te tafelen. Gestolen qualitytime.