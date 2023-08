De comeback van cider: bezoek deze bruisende adressen

De alcoholische drank op basis van appels was lang een vergeten drankje, maar maakt een stevige comeback.

1—Proeven in het paviljoen

Op 27 en 28 augustus is er Pom Pom Pom, een tweedaags Brussels festivalletje met ciderproeverijen, livemuziek en barbecue. Je ontdekt er een twintigtal producenten uit België, zoals Atelier Papom of Constant-Berger, maar ook uit Bretagne, Baskenland, Zweden en zelfs Oekraïne. De nieuwe generatie cidermakers experimenteert met cofermentatie of combinaties met kweeperen, aardbeien of walnoten. Locatie van dit Brussels Craft Cider Festival is Vaux Hall, het achttiende-eeuwse mooi bewaarde parkpaviljoen in het Warandepark.

Wetstraat 5, Brussel



2—Bar à cidre

Nog in Brussel opende dit jaar ciderbar Badi. Oprichters Maxime Bourdigal en Victoria Merret zijn beiden Bretoens van origine, en laat Bretagne nu net een bakermat van cider zijn. Het interieur, hip en sober, oogt bijna een tikkeltje Japans en dat is geen toeval, want beiden reisden en werkten in Japan. Een lange stenen tafel doorkruist een houten interieur en op de schappen staan honderden flessen cider. De ciders per glas wisselen regelmatig en de keuken – sharing food voor zeer betaalbare prijzen – verrast evenzeer als de drankkaart. Badi is terecht the talk of the town.

Munthofstraat 80, Sint-Gillis



3—Hamburgers & cider

Gentenaar Sam D’Huyvetter weet wat hip is. Als je zijn restaurants Bar Bask of Yalo binnen wandelt, waan je je even in New York of Londen. Laatste toevoeging aan zijn restaurantimperium is The Dudes, een Gents pop-uprestaurant waar hij smashed burgers serveert met cider. De ciders komen uit Gent of Antwerpen en voor de niet-liefhebber zijn er ook biertjes of natuurwijnen. Je kunt hier ook handgesneden frietjes, al dan niet met extra toppings, bestellen. Je komt met andere woorden best met reuzehonger.

Zwijnaardsesteenweg 6, Gent, thedudes.be