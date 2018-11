David Martin van restaurant La Paix is Chef van het Jaar 2019

Het behouden van hun 17 punten in de gids van Gault & Millau is een mooie prestatie, maar dat is ongetwijfeld niet het enige wat er vandaag gevierd wordt in La Paix. Chef David Martin wordt door de redactie van de toonaangevende gids namelijk ook bekroond met titel van Chef van het Jaar 2019.

'Met David Martin als Chef van het Jaar kiezen we voor een persoonlijkheid die visie, expertise, creativiteit en durf toont,' verduidelijkt de redactie haar keuze. 'Daarvoor laat hij zich inspireren door zowel de Franse, Belgische als Japanse keuken. Daarmee heeft deze intelligente en ondernemende chef, met respect voor het verleden, aan restaurant La Paix een nieuwe identiteit gegeven.'

De titel is een mooie beloning voor het harde werk in La Paix, een nog uit de 19e eeuw stammend restaurant in de Anderlechtse slachthuisbuurt. Het etablissement verdiende ook al een ster volgens Michelin. Naast zijn werkzaamheden in La Paix, is Martin ook superviserend hoofd bij de brasserie van de BOZAR. Die steeg in de nieuwe gids van 16 naar 16,5 punten.

Jonge chefs

Traditiegetrouw werden ook een aantal jonge chefs in de schijnwerpers gezet. Voor Vlaanderen valt Thijs Vervloet (Colette, 16 punten) in de prijzen. Maxime Zimmer (Un Max de Goût, 14 punten) vertegenwoordigt het gastronomisch toptalent in Wallonië en Maxime Maziers (Bruneau, 15 punten) doet dat voor het Brussels Gewest.

De drie heren treden in de voetsporen van onder meer bovengenoemde David Martuin, Michaël Vrijmoed en Kobe Desramaults. Namen om te onthouden dus!