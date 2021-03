Een kleine portie zeewier per dag kan de methaanuitstoot van een koe sterk verminderen, blijkt uit nieuw Amerikaans onderzoek. Dat wil niet zeggen dat klimaatvriendelijk vlees voor morgen is.

Wetenschappers van de University of California en de UC Davis voegden vijf maanden lang kleine porties zeewier toe aan het dieet van vleeskoeien en maten hun gewichtstoename en methaanuitstoot. Daaruit bleek dat ze even snel bleven groeien, maar daarbij tot 82 procent minder methaan uitstootten. 'We hebben nu solide bewijs dat zeewier in veevoer effectief is in het verminderen van broeikasgassen en dat de werkzaamheid na verloop van tijd niet afneemt', zegt Ermias Kebreab, hoogleraar Landbouwwetenschappen aan de UC Davis.

Om zeker te zijn dat het geproduceerde vlees geen zeewiersmaakje heeft, werd het vlees door een smaaktestpanel vergeleken met vlees van de controlegroep. Die merkte geen verschil.

Methaanuitstoot

Globaal gesproken is de landbouw - samen met de bosbouw en andere vormen van landgebruik - verantwoordelijk voor bijna een kwart van de emissies. In de VS is de landbouw verantwoordelijk voor 10 procent van de uitstoot van broeikasgassen. De helft daarvan komt van koeien en andere herkauwers. Die produceren methaan en andere gassen tijdens de vertering. Methaan is als broeikasgas veel krachtiger dan CO2.

Vee speelt een belangrijke rol bij het voeden van de tien miljard mensen die binnenkort op de planeet zullen leven

De consument lonkt bovendien steeds meer naar vegetarische alternatieven om het klimaat te sparen. Ook een meer klimaatvriendelijke vleesproductie kan een deel van de oplossing zijn, zeggen de onderzoekers. 'Veel land is ongeschikt om gewassen te telen, maar wel geschikt om te begrazen', zegt Kebreab. 'Vee speelt dus een belangrijke rol bij het voeden van de tien miljard mensen die binnenkort op de planeet zullen leven. En gezien een groot deel van de methaanuitstoot van vee afkomstig is van het dier zelf, speelt voeding een grote rol bij de zoektocht naar oplossingen.'

Nog veel vraagtekens

Grote vraag daarbij is wel nog hoe het supplement toegediend kan worden aan koeien die op open weiden grazen. En er is nog een probleem: het gebruikte zeewier - Asparagopsis taxiformis - is niet genoeg massaal aanwezig in de natuur om op industriële schaal geoogst te worden. Om echt een rol te spelen in de veeteelt, moeten dus eerst manieren ontwikkeld worden om het zeewier te kunnen kweken.

'We hebben nu tenminste een duidelijk antwoord op de vraag of zeewiersupplementen de methaanuitstoot van vee kunnen verminderen', zegt Breanna Roque, die meewerkte aan het onderzoek. 'Er is nog veel meer werk aan de winkel, maar we zijn erg aangemoedigd door deze resultaten.'

