In 2020 leren we de charme van een staycation écht kennen, nu reizen nog steeds geen evidentie is. Op Weekend.be nemen we je elke week mee naar een andere bestemming, aan de hand van een tot de verbeelding sprekend kookboek. Vandaag brengen we een volstrekt veilig bezoek aan een woelige regio.

In 'Jeruzalem' penden kookboekengoeroe Yotam Ottolenghi en Sami Tamimi een ode aan de Israëlische keuken, maar al tijdens het schrijven wisten ze dat hun verhaal daar niet zou eindigen. Daarom is er nu ook 'Falastin', waarin Sami Tamimi en Tara Wigley je inleiden in de smaak van en verhalen achter de Palestijnse keuken.

Het resultaat is zonder enige overdrijving een ware reis vanuit je zetel, want Sami en Tara doen veel meer dan enkel een lading verlekkerende recepten op je afvuren. Ze bieden je een inkijk in het dagelijks reilen en zeilen in een land onder druk, geven een introductie in de geschiedenis van de regio en laten je de gastvrijheid van zijn bewoners voelen via het papier.

Van ontbijt tot dessert

Toch blijft lekker eten het centrale punt van het boek, en daar blijkt Palestina wel wat van in aanbieding te hebben. Via Ottolenghi werden we al wat vertrouwder met ingrediënten als sumak, granaatappelpitten, labneh en tahini, en hier gaat dat culinair ontdekkingsfeest gewoon verder. De meer dan 110 recepten in 'Falastin' zijn een erg mooie mix tussen toegankelijk en uitdagend, en Sami en Tara geven veel tips om lokale producten te vervangen door makkelijk vindbare alternatieven. Een leerrijk en erg inspirerend boek.

Laat de gedachte aan een avond vol fris Palestijns eetfestijn je niet meer los? Dan kan je nu alvast genieten van een voorproevertje uit Falastin, want we mogen drie recepten publiceren:

Falastin, Sami Tamimi & Tara Wigley (Fontaine Uitgevers, 29,99 euro) © Fontaine Uitgevers

.

In 'Jeruzalem' penden kookboekengoeroe Yotam Ottolenghi en Sami Tamimi een ode aan de Israëlische keuken, maar al tijdens het schrijven wisten ze dat hun verhaal daar niet zou eindigen. Daarom is er nu ook 'Falastin', waarin Sami Tamimi en Tara Wigley je inleiden in de smaak van en verhalen achter de Palestijnse keuken.Het resultaat is zonder enige overdrijving een ware reis vanuit je zetel, want Sami en Tara doen veel meer dan enkel een lading verlekkerende recepten op je afvuren. Ze bieden je een inkijk in het dagelijks reilen en zeilen in een land onder druk, geven een introductie in de geschiedenis van de regio en laten je de gastvrijheid van zijn bewoners voelen via het papier.Toch blijft lekker eten het centrale punt van het boek, en daar blijkt Palestina wel wat van in aanbieding te hebben. Via Ottolenghi werden we al wat vertrouwder met ingrediënten als sumak, granaatappelpitten, labneh en tahini, en hier gaat dat culinair ontdekkingsfeest gewoon verder. De meer dan 110 recepten in 'Falastin' zijn een erg mooie mix tussen toegankelijk en uitdagend, en Sami en Tara geven veel tips om lokale producten te vervangen door makkelijk vindbare alternatieven. Een leerrijk en erg inspirerend boek. Laat de gedachte aan een avond vol fris Palestijns eetfestijn je niet meer los? Dan kan je nu alvast genieten van een voorproevertje uit Falastin, want we mogen drie recepten publiceren:.