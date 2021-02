Onze drankexpert schenkt klare wijn. Deze week: crémant.

Wat is crémant?

Crémant is de benaming voor Franse schuimwijn die volgens dezelfde methode wordt gemaakt als champagne, maar buiten de regio Champagne. Vandaar dat de beschermde benaming 'champagne' niet vermeld mag worden. Crémant kan, net zoals champagne, zowel droog (brut), halfzoet (demi-sec) als zoet (doux) zijn. Er bestaat ook, net zoals in Champagne, rosé crémant. De beste methode om van witte (of rosé) wijn een schuimwijn te maken, is de méthode champenoise. Maar ook die term is beschermd en wordt op de flessen crémant vervangen door méthode traditionnelle. Die methode bestaat erin om aan witte wijn in de fles suiker en gist toe te voegen, waardoor een tweede gisting ontstaat. Daardoor worden koolzuurbubbels gevormd, die in de fles gevangen blijven. De crémant blijft dan minimaal negen maanden liggen op zijn gistrest, waardoor de smaak en textuur verbeteren. Uiteindelijk wordt de gistrest verwijderd, en krijgt de crémant zijn definitieve kurk na toevoeging van wat zoete likeur. De hoeveelheid likeur bepaalt hoe droog of zoet de crémant zal zijn. Het verschil tussen crémant en champagne zit vooral in de gebruikte druiven. Die komen niet uit de krijtbodem van Champagne, maar ook de druivenrassen zijn niet dezelfde. In Champagne wordt hoofdzakelijk pinot noir, pinot meunier en chardonnay geteeld, terwijl voor een crémant ook andere druiven gebruikt worden, afhankelijk van de streek waaruit hij afkomstig is. Een ander verschil is dat crémant goedkoper is dan champagne. Maar een crémant die door een goed wijndomein werd gemaakt, kan beter zijn dan een champagne die uit een industriële fabriek komt. Niet alle schuimwijnen buiten Champagne worden volgens de champagnemethode gemaakt. Als méthode traditionnelle niet op het etiket staat, werd waarschijnlijk een andere methode gebruikt, die een minder kwalitatieve schuimwijn oplevert.