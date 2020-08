De coronacrisis brengt in het algemeen niet veel positiefs met zich mee voor de voedselindustrie, maar de sector van vleesvervangers groeit als nooit tevoren.

Overal ter wereld ontwricht het nieuwe coronavirus en de maatregelen ertegen de normale gang van zaken. Ook de vleesindustrie wordt zwaar getroffen. De verstoorde wereldhandel zorgt ervoor dat de vrieshuizen uitpuilen van de varkenskarkassen, covid-19 lijkt zich goed te verspreiden in slachthuizen en de roep om minder vlees te eten klinkt luider dan ooit nu dierenmarkten zich tonen als gedroomde broeihaarden voor ziekten.

Investeringen verdubbeld

Als tegenbeweging versnelt de markt voor vleesvervangers zijn klim. De zogenaamde 'proteïnetransitie', de shift naar een flexitarisch dieet, was al langer bezig, maar komt volgens investeerdersnetwerk FAIRR vandaag in een stroomversnelling terecht. In een rapport concludeert FAIRR dat de investeringen in de sector van alternatieve proteïnebronnen dit jaar al verdubbeld zijn ten opzichte van 2019, en dat terwijl 2020 nog maar halfweg is. De teller van investeringen in de ontwikkeling van alternatieve eiwitten staat momenteel op 457 miljoen dollar.

Producenten en supermarkten willen elk hun stuk van de veelbelovende taart. Wie nu niet volop inzet op de ontwikkeling van plantaardige producten, zou de boot wel eens kunnen missen en een winstgevende sector aan zich voorbij kunnen zien gaan. Corona is dan wel de accelerator, er zijn veel meer redenen waarom mensen vlees wat vaker links laten liggen. 'De crisis van vandaag,' aldus FAIRR, 'legt de zwakheden van onze globale vleessector bloot en dat zal enkel verergeren door zijn bijdrage aan de klimaatverandering, degradatie van land, verlies aan biodiversiteit en resistentie aan antibiotica en andere medicijnen.'

Groeipotentieel

Ondanks de spectaculaire groei staat de markt voor vleesvervangers nog in de kinderschoenen: ze neemt slechts een procent van de wereldwijde vleesmarkt in. Toch ziet FAIRR grote kansen in verdere investeringen, aangezien verwacht wordt dat de plantaardige sector nog flink verder zal groeien. Sommige stemmen stellen dat het aandeel van plantaardige proteïneproducten over tien jaar naar tien procent zal klimmen.

