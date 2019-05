Over enkele jaren zal de markt voor vleesvervangers zo gegroeid zijn dat ze tien procent van de totale vleesmarkt omvat. Dat voorspellen kenners van de Britse bank Barclays.

Bonenburgers, sojaschijven en quorngehakt: het zijn maar enkele voorbeelden van vegetarische producten die vlees moeten vervangen en steeds populairder worden. Vandaag is de vraag nog erg klein: het aandeel van nepvlees in de totale vleesmarkt is nog geen één procent. Toch voel je aan alles dat het om een productgroep gaat met heel wat potentieel. (Denk bijvoorbeeld aan de stappen die de lobby zette om te verhinderen dat dit soort producten nog op vlees lijkende namen mogen dragen, of aan de talloze nieuwe plantaardige producten die gemaakt worden door vaste waarden uit de vleesverwerkende sector.)

Dat potentieel erkent ook de Britse zakenbank Barclays. De experts daar voorspellen dat de vandaag nog kleine markt in tien jaar tijd kan groeien tot tien procent van de totale vleesmarkt. Dat zou de goed zijn voor een waarde van 140 miljard dollar. Eenzelfde evolutie ziet de bank ook gebeuren in plantaardige zuivelproducten. Die zouden vandaag al dertien procent van de totale zuivelmarkt vertegenwoordigen.