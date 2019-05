Iedereen heeft vandaag wel al gehoord van tofu, falafel en veggieburgers, maar er worden wereldwijd nog heel wat andere vleesvervangers ontwikkeld. Binnenkort ook in Vlaanderen? Wel als het van Flanders' Food afhangt.

Flanders' Food, de overheidsinstelling die onze regio op de kaart moet zetten voor alles wat te maken heeft met lekker eten, ziet veel potentieel in alternatieve eiwitten. 'Gebrouwen vlees heeft het potentieel om - in tegenstelling tot andere alternatieven - nutritioneel evenwaardig te zijn aan vlees,' klinkt het. Bovendien zou het net in onze kleine, volgebouwde regio zijn nut kunnen bewijzen: vlees brouwen neemt veel minder plaats in dan de gangbare manier van vlees produceren. Daarom lanceert Vlaanderen een nieuw programma om de eiwittransitie een duwtje in de rug te geven.

Samen met de industrie wil de Vlaamse overheid het voedingspatroon diverser maken. 'Er zijn nu al heel wat verschillende eiwitten die we kunnen consumeren,' is de boodschap, 'maar toch belandt er maar een fractie daarvan op ons bord.' Om het potentieel van kweekvlees en andere innovatieve eiwitproducten helemaal te verkennen, lanceert Flanders' Food nu een nieuw begeleidingsprogramma. Daarmee wil de organisatie niet alleen financiële steun bieden aan bedrijven, maar ook praktische, door hen bijvoorbeeld wegwijs te maken in de Europese wetgeving rond voedselveiligheid.

Lekker

Op de lancering van het project konden minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) en minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters (N-VA) kennis maken met verschillende vandaag al verkrijgbare producten. Weyts: 'Er zit smaak in dit soort producten en dat is essentieel. Ons vakmanschap stelt ons in staat het voortouw te nemen in deze nieuwe markt. Dat is immers onze sterkte, niet zozeer onze terroir. Kijk maar naar chocolade: hier groeit geen enkele cacaoboom, en toch zijn we het land van de chocolade. Allemaal dankzij onze expertise.'

Ook Muyters toont zich erg enthousiast over de begeleiding die Flanders' Food nu biedt. 'De consumentenmarkt voor dit soort producten is voorlopig nog klein. Deze innovaties zouden dan ook niet mogelijk zijn zonder overheidssteun.'