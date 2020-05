Färm strijkt neer in Vlaanderen. De nieuwe vestiging aan de Leuvense Bondgenotenlaan 133 is de vijftiende winkel.

Färm biedt een zeer breed assortiment aan met meer dan 5.000 'kwalitatieve en eerlijke' producten gaande van verse groenten en fruit, een bakkerij, verzorgings- en onderhoudsproducten tot het zogenaamde Bio Gö-gamme bestaande uit een selectie van 200 'biologische essentials' voor consumenten die de overstap willen maken naar een gezondere en duurzamere voeding.

De aangeboden producten worden op basis van kwaliteit en biologisch gehalte zorgvuldig geselecteerd. Wat de herkomst betreft focust men zich op kleine, lokale spelers. 'We doen het liefst enkel zaken met familiebedrijven. Zodra een merk wordt overgekocht door een beursgenoteerde onderneming zetten we de samenwerking stop want in zo'n multinational is er weinig ruimte voor transparantie. Idealiter kunnen we alles wat we verkopen ook traceren', aldus Alexis Descampe, gedelegeerd bestuurder van Färm.

Färm werd opgericht in 2013 en stelt in Brussel en Wallonië al een honderdtal personen tewerk. In Leuven kunnen vijf winkelbedienden aan de slag.

