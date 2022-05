Cook for Ukraine haalt mijlpaal van een miljoen pond

De culinaire solidariteitsactie met Oekraïne heeft al een miljoen pond opgebracht. Dat meldt initiatiefneemster Alissa Timoshkina.

Mensen helpen via goed eten: dat is het uitgangspunt van Cook For Ukraine, de liefdadigheidsactie ten voordelen van mensen die getroffen werden door de oorlog in Oekraïne. In het Verenigd Koninkrijk konden al heel wat mensen de afgelopen maanden aanschuiven aan tafel voor een heerlijke maaltijd, vaak bereid door (sterren)chefs als Jamie Oliver of Yotam Ottolenghi.