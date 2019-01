Cocktailbar The Pharmacy kreeg Antwerps broertje

Wie op zoektocht gaat in Park Den Brandt, kan daar sinds 18 januari een geheime bestemming aantreffen. Ergens in het Antwerpse park huist tegenwoordig de tweede vestiging van The Pharmacy, de bekende cocktailbar uit Knokke. De familiezaak pur sang - vader Jan en dochter Hannah zetten de zaak op de kaart, broer en zus Ran en Noa maken er vandaag ook deel van uit - zal in de Antwerpse vestiging verderzetten wat het in Knokke al begon.

Zo kan je in The Pharmacy niet alleen een tot in de puntjes bereide klassieker krijgen, maar ook heel wat innovatieve cocktails. Hannah, die zich bij de beste twaalf bartenders ter wereld mocht noemen, is bekend voor haar recepten die gebalanceerd en een tikkeltje uitdagend zijn. Zo bedacht ze een cocktail met geranium en paardenbloem. 'Een smaak die je nog nooit geproefd hebt', belooft ze. Proeven is geloven.