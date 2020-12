Voor de elfde keer werd bij onze noorderburen het Gouden Windei uitgereikt. Met die prijs 'eert' voedselwaakhond foodwatch het meest misleidende product van het jaar.

Nutella Cups is bekroond met het Gouden Windei. 33 procent van de 10.000 stemmers vond de portieverpakkingen van het broodsmeersel niet meer thuishoren in een wereld waarin de roep om minder plastic te gebruiken steeds sterker wordt. Daarbij komt het zogenaamde gemak van de portieverpakkingen met een fikse meerprijs: de consument betaalt er 15 euro per kilo meer voor dan wanneer hij een glazen pot zou kopen.

Over de verpakking komen nog twee kritische noten. Ten eerste staat er nergens informatie op over de mogelijkheid tot duurzaam inzamelen. Ze bevat wel het groene-puntlogo (een cirkel met daarin twee pijlen die in elkaar grijpen), maar dat betekent enkel dat de producent financieel bijdraagt aan het afvalscheiding- en recyclesysteem Groene Punt. Het logo geeft niet aan dat Ferrero de verpakking van Nutella Cups maakt van gerecycled materiaal of de mono-verpakkingen zelf recycleert. Ten tweede is producent Ferrero ook een hevige tegenstander van een verplichte afbeelding van de Nutri-Score. Niet helemaal verrassend als je weet dat de hazelnootpasta 56,3 gram suiker per 100 gram bevat.

Gezond?

Op de tweede plaats eindigde Appelsientje Vers Geperst, met 31 procent van de stemmen. Met de claim 'vers geperst' wil Appelsientje consumenten het idee geven dat kortgeleden nog iemand de sinaasappels stond te plukken. Dat beeld wordt versterkt doordat het sap verkocht wordt in de koeling en in een doorzichtige plastic fles. En dat terwijl het hier gaat om maandenlang houdbaar sap, dat gemaakt werd op basis van concentraat. Daar is niets vers aan.

Op de derde plaats eindigde met twintig procent van de stemmen de Be-Kind Protein reep. Het tussendoortje van Mars doet zich voor als gezonde snack, maar bestaat voor de helft uit suiker en vet.

© foodwatch

Appelsientje gaf tijdens de verkiezing aan de kritiek ter harte te nemen en past haar verpakking aan. Ferrero stelde dan weer dat er niets misleidend is aan haar Nutella Cups.

Nutella Cups is bekroond met het Gouden Windei. 33 procent van de 10.000 stemmers vond de portieverpakkingen van het broodsmeersel niet meer thuishoren in een wereld waarin de roep om minder plastic te gebruiken steeds sterker wordt. Daarbij komt het zogenaamde gemak van de portieverpakkingen met een fikse meerprijs: de consument betaalt er 15 euro per kilo meer voor dan wanneer hij een glazen pot zou kopen.Over de verpakking komen nog twee kritische noten. Ten eerste staat er nergens informatie op over de mogelijkheid tot duurzaam inzamelen. Ze bevat wel het groene-puntlogo (een cirkel met daarin twee pijlen die in elkaar grijpen), maar dat betekent enkel dat de producent financieel bijdraagt aan het afvalscheiding- en recyclesysteem Groene Punt. Het logo geeft niet aan dat Ferrero de verpakking van Nutella Cups maakt van gerecycled materiaal of de mono-verpakkingen zelf recycleert. Ten tweede is producent Ferrero ook een hevige tegenstander van een verplichte afbeelding van de Nutri-Score. Niet helemaal verrassend als je weet dat de hazelnootpasta 56,3 gram suiker per 100 gram bevat.Op de tweede plaats eindigde Appelsientje Vers Geperst, met 31 procent van de stemmen. Met de claim 'vers geperst' wil Appelsientje consumenten het idee geven dat kortgeleden nog iemand de sinaasappels stond te plukken. Dat beeld wordt versterkt doordat het sap verkocht wordt in de koeling en in een doorzichtige plastic fles. En dat terwijl het hier gaat om maandenlang houdbaar sap, dat gemaakt werd op basis van concentraat. Daar is niets vers aan. Op de derde plaats eindigde met twintig procent van de stemmen de Be-Kind Protein reep. Het tussendoortje van Mars doet zich voor als gezonde snack, maar bestaat voor de helft uit suiker en vet. Appelsientje gaf tijdens de verkiezing aan de kritiek ter harte te nemen en past haar verpakking aan. Ferrero stelde dan weer dat er niets misleidend is aan haar Nutella Cups.