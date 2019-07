Van alle volkeren consumeren de Chinezen het meeste zout ter wereld. Volwassenen eten dagelijks meer dan tien gram zout, het dubbele van de aanbevolen limiet.

De zoutinname in China ligt al veertig jaar lang boven tien gram per volwassene, zegt onderzoek van de Queen Mary University in Londen, gepubliceerd in het Journal of the American Heart Association. Volgens de onderzoekers blijkt ook dat kinderen tussen drie en zes jaar de maximum hoeveelheid zout eten die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) per dag wordt aanbevolen voor volwassenen: vijf gram. Oudere kinderen in China eten met gemak negen gram zout per dag.

Overmatig zoutgebruik verhoogt de bloeddruk en is een van de meest voorkomende oorzaken van hartproblemen. In China worden overlijdens in veertig procent van de gevallen veroorzaakt door beroertes en hartaandoeningen.

Te veel zout, te weinig kalium

De onderzoekers analyseerden alle data die beschikbaar waren over de zoutinname in China (gegevens van 900 kinderen en 26.000 volwassenen). Ze ontdekten dat de hoge inname van zout minstens de laatste vier decennia consequent doorging. Daarnaast keken ze ook naar de inname van kalium en ontdekten ze dat die juist consequent te laag lag. Iedereen die werd onderzocht bleek minder dan de helft van de aanbevolen hoeveelheid kalium te consumeren.

Kalium komt van nature voor in fruit en groenten zoals bonen, avocado, spinazie, abrikozen en bananen. Kalium heeft het tegenovergestelde effect van zout op de bloeddruk.

'De overheid moet dringend actie ondernemen om het zoutverbruik naar beneden te halen en dat van kalium de hoogte in te krijgen, want de cijfers die we hier zien zijn geen goed nieuws voor de toekomstige generaties Chinezen', zegt hoofdauteur Monique Tan van de Queen Mary University. Met name het zoutverbruik bij kinderen vindt ze zorgwekkend, immers, 'wie als kind meer zout eet, zal meer behoefte aan zout hebben als volwassene, en een hoge bloeddruk ontwikkelen.'

Vijfde van de wereldbevolking

'Het meeste zout dat in China wordt geconsumeerd, komt van het zout dat de consumenten zelf tijdens het koken gebruiken. We zien echter ook een snelle toename van de zoutinname via bewerkte voedingsmiddelen, het eten van kraampjes in de straat, in restaurants en fastfoodketens', zegt medeauteur Feng He.

De onderzoekers concluderen dat een nationale strategie snel dient geïmplementeerd te worden in China. Aangezien maar liefst een vijfde van de wereldbevolking in het land van de rijzende zon woont, is 'de impact op de wereldwijde gezondheid ongezien', klinkt het.