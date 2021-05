Vegan kazen zijn aan een heuse opmars bezig. Deze 8 exemplaren werden speciaal voor jou voorgeproefd.

1. Slices van VioLife

Ingrediënten: water, kokosolie, gemodificeerd zetmeel, zetmeel, zeezout, aroma's, olijfolie-extract, kleur: B-caroteen, vitamine B12, Nutriscore E De omnivoren: 'Ik ruik vieze sokken.' 'Dit valt mee.' De vegan: 'Deze plakjes eet ik al langer en vind ik goed, al was de smaak even wennen. Een tip: het huismerk van Albert Heijn is beter.' Ingrediënten: drinkwater, gemodificeerd zetmeel, kokosolie, zout, tricalciumcitraat, natuurlijke aroma's, voedingszuur citroenzuur, olijvenextract, kleurstof bètacaroteen, vitamine B12 De omnivoren: 'Minder slecht dan de andere plakjes.' 'Iets beter, inderdaad.' De vegan: 'Niet slecht, al was het plakje gebroken nog voor ik het uit de verpakking kreeg.' Ingrediënten: cashewnoten*, amandelen*, water, ciderazijn*, citroensap*, gist*, zout, plantaardige fermenten. (*gecertificeerd biologisch), Nutriscore A De omnivoren: 'Bwah...' 'Dit zou ik nog kopen, lekker!' De vegan: 'Lekker zurig en smeert goed uit. Heerlijk voor op toast met bieslook.' Ingrediënten: water, kokosolie (29%), zetmeel, zeezout, zuurteregelaar: glucono delta lactone, aroma's, olijfolie-extract, vitamine B12, Nutriscore E De omnivoren: 'Weer vieze sokken-smaak!' 'Lijkt voor mij meer op geitenkaas dan op feta.' De vegan: 'Voor mij hoeft dit ook niet.' Ingrediënten: cashewnoten* (63%), water, zeezout, startculturen, penicilium camemberti De omnivoren: 'Sorry, dit vind ik écht niet lekker. Hoezo, camembert?' 'Je moet het op toast eten.' De vegan: 'Deze 'kaas' doet me echt niet denken aan hoe ik me camembert herinner... Maar het schimmelkorstje is leuk.' Ingrediënten: biologische cashewnoten, biologische kokosolie, fermenten, water, penicilium roqueforti De omnivoren: 'Het ziet eruit als blauwe kaas, maar het is géén blauwe kaas!' 'Interessant.' De vegan: 'Vroeger was blauwschimmelkaas te sterk voor mij, maar dit is lekker! Heel speciaal smaakje.' Ingrediënten: cashewnoten* 69%, water 28%, zout 1.5%, gemalen kruiden en bloemen* 0.6%, uienpoeder*, melkzuurbacteriën. *biologisch, Nutriscore C De omnivoren: 'Deze is de beste.' 'Ja, heel goed, je proeft de noten.' De vegan: 'Heel lekker! Die ga ik nog kopen.' Ingrediënten: cashewnoten* 56%, water 41%, zout 1,. 3%, bieslookpoeder* 0.5%, uienpoeder*, melkzuurbacteriën. *biologisch, Nutriscore C De omnivoren: 'Niet slecht.' 'Best lekker.' De vegan: 'Superlekker op toastjes!'