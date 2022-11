‘Call me Bob’: de nieuwe webshop met enkel en alleen alcoholvrije dranken

België heeft er een nieuwe webshop bij, en wat voor een. ‘Call me Bob’, een initiatief van sommelier Alexander De Beck, is het antwoord op de vraag naar meer alcoholvrije alternatieven. Een mooie en nodige meerwaarde, zeker met de feestdagen in vooruitzicht.

Toen De Beck in 2020 zijn wijnzaak The Winetist opstartte, merkte hij al snel dat de vraag naar alcoholvrije alternatieven steeds luider klonk. Uit interesse begon hij zich te verdiepen in het aanbod. De sommelier botste uiteindelijk op zoveel hippe drankjes dat hij zich geïnspireerd voelde om hen een welverdiend plaatsje in een aparte spotlight te bieden. En zo zag ‘Call me Bob’ het daglicht.

Geen pure suikerbommen

Call me Bob wijkt af van het typische, commerciële aanbod. ‘Ik ben bewust op zoek gegaan naar alcoholvrije dranken die je bijna niet kan vinden in de supermarkt’, vertelt De Beck. ‘Ik wil mijn klanten laten ontdekken dat er ook hippe en lekkere alcoholvrije dranken bestaan die geen pure suikerbommen zijn.’ Denk: originele proefpakketten, trendy mocktails en zorgvuldig geselecteerde alcoholvrije wijnen en bieren.

Een proefpakket alcoholvrije wijnen van het merk Kolonne Null

Goed om te weten: elk alternatief wordt eerst grondig geanalyseerd door een uitgebreid proefpanel. Enkel producten die de smaaktesten doorstaan, krijgen een plekje op de website.

Ontdek het aanbod op callmebob.be