Verschillende grote Britse distributieketens zeggen om in Brazilië geproduceerde goederen te zullen boycotten als er een wet zou worden aangenomen die volgens hen de ontbossing in de Amazone zou kunnen aanmoedigen.

In een open brief aan parlementariërs in Brasilia zeiden verschillende Britse supermarktketens dat ze 'zeer bezorgd' waren over een tekst die door president Jair Bolsonaro werd gesteund. De maatregel, waarover het Congres zal stemmen, zou illegale nederzettingen op grond van de federale staat legaliseren, en zelfs eigendomsakten toekennen aan degenen die ze bezetten, ook wanneer dat in strijd is met de wet. Dat zegt het Climate Policy Initiative.

Het extreemrechtse staatshoofd, dat bekend staat om zijn sceptische houding over de klimaatverandering, heeft niets gedaan om de exploitatie van het Amazonewoud ten behoeve van de landbouw of mijnen te ontmoedigen, integendeel. 'Als de maatregel zou worden aangenomen, zou dit landroof en grootschalige ontbossing verder aanmoedigen, wat het voortbestaan ??van de Amazone in gevaar zou brengen', schrijven de betrokken groepen. 'Dit doet dan ook heel wat vragen rijzen bij bedrijven als het gaat over producten invoeren uit Brazilië', voegden ze eraan toe.

Belangrijke afzetmarkt

Onder de 41 ondertekenaars vinden we de meest bekende merken van het Verenigd Koninkrijk, zoals Tesco, J Sainsbury, Marks & Spencer, maar ook Asda, Waitrose en voedingsbedrijven zoals Burger King UK. Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke afzetmarkt voor Brazilië, met goud en andere mineralen, soja, hout, vlees en koffie als belangrijkste verkochte producten.

In de eerste vier maanden van 2020 bereikte de ontbossing recordhoogtes in het Amazonegebied, volgens het Braziliaanse Space Research Institute, dat het per satelliet observeert, met een verlies van 1.202 km², 55% meer dan een jaar geleden. Bolsonaro verdedigde de economische exploitatie van het grootste oerwoud ter wereld, in de overtuiging dat het de inwoners ten goede zou komen.

Ook België voert heel wat soja en andere producten in uit Brazilië. Daar schreven we tijdens een vorige ontbossingspiek dit artikel over: Draagt Belgisch vlees bij aan de bosbranden in de Amazone?

