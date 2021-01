Alles gaat vandaag online, zo ook kooklessen. Wie zichzelf wil verzekeren van een heel jaar door inspiratie en recepten, kan zichzelf een abonnement op Cheflix cadeau doen.

Zit je af en toe om inspiratie in de keuken verlegen, of voel je dat je technieken een opfrissing kunnen gebruiken? Dan kan je natuurlijk een goed kookboek openslaan, maar je zou ook een sterrenchef of zes in huis kunnen halen. Dat kan dankzij Cheflix, een bundeling van verschillende gefilmde masterclasses gegeven door Jacob Jan Boerma***, Stefan van Sprang**, Eric & Juliën van Loo**, Ron Blaauw** en Joris Bijdendijk*.

Of je nu ervaring hebt of niet: je leert ongetwijfeld iets nieuws uit de masterclasses. De chefs leggen alles wat ze doen stap per stap uit, en geven frisse ideeën voor meer ervaren thuiskoks. Elke masterclass is voorzien van een uitgeschreven recept en een handige boodschappenlijst. Nog niet overtuigd? Via deze link kan je drie masterclasses gratis uitproberen en krijg je een mooi beeld van wat je kan verwachten.

Na een eenmalige betaling van 19,95 euro krijg je een jaar lang toegang tot alle masterclasses.

