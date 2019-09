Naar aanloop van de Week van de Fair Trade publiceert het Trade for Development Centre resultaten van een enquête over Belgen en verantwoord consumeren. Die tonen aan dat duurzaamheid lang niet bij iedereen op het menu staat, en zeker niet in dezelfde vorm.

Eerlijke handel zit in de lift. Of het nu gaat over diervriendelijke sneakers, duurzaam geproduceerde voeding of Fairphones: het lijkt erop dat de Belg steeds warmer loopt voor producten die op een 'andere' manier zijn gemaakt. Dat zeggen het Trade for Development Centre (TDC) van Enabel, het Belgisch Ontwikkelingslandschap. In 2018 nam de verkoop van Fairtradeproducten immers toe met 24 procent in vergelijking met het jaar ervoor. Ook het aanbod wordt diverser, aldus de organisaties.

Tegelijk heeft de sector nog af te rekenen met heel wat uitdagingen. Dat blijkt uit de enquête 'De Belg en verantwoord consumeren', die naar aanleiding van de Fair Trade Week van 2 tot 12 oktober door iVox werd uitgevoerd bij 3.000 Belgen.

Belgen nemen een behoorlijke spreidstand aan wanneer het gaat over ons consumptiegedrag

Belgen associëren 'verantwoord consumeren' immers meer met het gebruiken van seizoensgebonden producten (49 procent), het verminderen van afval (45 procent) of het kopen van lokale producten uit de korte keten (39 procent). Eerlijke producten aanschaffen, wordt slechts door vijftien procent van de respondenten genoemd als manier om verantwoord te consumeren.

In de enquête werd ook gepolst naar wat Belgen denken over vijf groepen duurzame producten: ecologisch, ethisch, fair trade, biologisch en lokaal. Van al die producttypes blijken vooral lokale producten populair: zestig procent gelooft dat hij een verschil kan maken door te kiezen voor producten van bij ons. Voor fair trade is dat slechts 43 procent.

Generatiekloof

Drie op vier Belgen maakt zich zorgen over het milieu en dat wordt weerspiegeld in de manier waarop we praten over onze consumptie. Zeventig procent van de Belgen denkt over lokale producten als milieuvriendelijk, wat hoger is dan voor ecologische (62 procent) en biologische (52 procent) producten, ethische producten (36 procent) en eerlijke producten (25 procent). Jongeren percipiëren eerlijke producten zelfs nog minder vaak ook als milieuvriendelijk: onder die groep zakt datzelfde percentage tot vijftien procent.

Die laatsten hechten hoe dan ook meer belang aan het ecologische aspect, zo leert de enquête ons. Vooral bij deze leeftijdscategorie zijn er dan ook nog veel groeikansen voor fair trade, zegt directeur van Enabel Jean Van Wetter. Zeker voor jongeren zitten die kansen in het verduidelijken van de link tussen milieu en fair trade.

Spreidstand

Belgen nemen een behoorlijke spreidstand aan wanneer het gaat over ons consumptiegedrag, blijkt uit de enquête. Twee op de drie zegt immers dat onze levensstijl anders moet, maar minder dan de helft (46 procent) is ervan overtuigd dat zijn of haar eigen aankoopgedrag een impact heeft op het milieu of de levensomstandigheden van producenten.

Bovendien is het, zelfs voor wie zijn eigen consumptie wil verduurzamen, niet altijd eenvoudig. Zo schept het veelvoud aan labels (zoals Max Havelaar en het Europees biolabel, maar ook meer marketinggedreven claims) regelmatig verwarring. Tenslotte vormt ook het idee dat dit soort producten duurder zijn vaak een drempel in de winkel.