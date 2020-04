Het thuisverbruik van vlees blijft dalen in ons land. Dat blijkt uit cijfers van GfK Belgium, dat de voedingsaankopen volgt bij Belgische gezinnen.

Het thuisverbruik van vers rood vlees kwam uit op 16,4 kg per persoon of 315 gram per week, goed voor een daling van drie procent ten opzichte van vorig jaar. De daling kadert binnen een trend die al enkele jaren gaande is, al toont de hoeveelheid die toch nog geconsumeerd wordt wel aan dat vlees een belangrijke plaats blijft innemen in het voedingspatroon van de gemiddelde Belg.

Naast vers rood vlees kocht de gemiddelde Belg vorig jaar ook 8,4 kg vers gevogelte en wild, 4,6 kg verse vis, week- en schaaldieren en 0,35 kg vegetarische vleesvervangers. Op lange termijn groeit het aandeel van gevogelte en van de vleesvervangers.

72 procent van de Belgen verklaart een tot vijf keer per week vlees (rood vlees én gevogelte en wild) te eten, negentien procent eet vaker vlees en negen procent minder vaak of nooit. 'De Belg blijft dus regelmatig en bewust genieten van een stukje vlees en hij wisselt af met vis en vegetarisch', klinkt het bij het VLAM.

Het gekochte vleesassortiment blijft over de jaren heen vrij stabiel: vleesmengelingen (o.a. gemengd gehakt) blijven met 36 procent van het volume het grootste segment binnen rood vlees, gevolgd door het pure varkensvlees met 31 procent. Het pure rundvlees kon zijn volumeaandeel in 2019 optrekken van 25 naar 26 procent. Kalfsvlees is een klein segment met 3 procent in volume.

Lokaal eten

In de aankoopbeslissing steeg het ook het belang van het land van herkomst: waar dit in 2013 belangrijk werd gevonden door 52 procent van de ondervraagden, is dat tegenwoordig 61 procent. Opvallend: 96 procent heeft een voorkeur voor inlands. 'Ze hebben een voorkeur voor inlands vlees omdat dit vaak goedkoper is, omdat het de lokale economie ondersteunt, omdat er strenge controles en hoge normen zijn, omdat het milieuvriendelijker is (onder andere door de lagere voedselkilometers) en omdat het verser is', luidt het.

Niet onbelangrijk bij het interpreteren van deze cijfers is dat ze enkel gaan over ons thuisverbruik. Een kwart van onze vleesconsumptie gebeurt elders (horeca, werk, school, onderweg..).

