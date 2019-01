Antwerpse topchefs bundelen krachten voor aids-onderzoek

Al voor de achttiende keer zal een schare chefs op 10 februari enkele topgerechten presenteren om zo geld in te zamelen voor onderzoek en preventie van aids en HIV. De opbrengst gaat dit jaar naar SENSOA, Het Instituut voor Tropische Geneeskunde en Tomorrow4Isibani.

Achter het fornuis vinden we dit jaar Dorota Makerewicz van J&M Catering, Francesco de Candia van Francesco & Julia, Bert-Jan Michielsen van The Butcher's Son, Dennis Broeckx van L'Epicerie du Cirque 'Under The Palm Trees', Ingrid Neven van Pazzo, Seppe Nobels van Graanmarkt 13, Nick Bril van restaurant August en Viki Geunes van 't Zilte. Het is de eerste keer dat topchef Viki Geunes deelneemt. Hij brengt het totaal aantal aanwezige Michelin-sterren op drie stuks.

De verwachtingen zijn alvast hooggespannen, want de vorige editie van het diner bracht een recordbedrag op van 102 500 euro. Wie dus wat geld heeft dat hij op culinair verantwoorde wijze wil laten rollen voor het goede doel, weet waar naartoe in februari.