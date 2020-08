In een open brief aan het Antwerpse stads- en provinciebestuur vragen 250 horecaondernemers uit Antwerpen compensatiemaatregelen na de nieuwe regels in de provincie. 'Het heropstarten en sluiten van onze zaken kost ons, los van het dagdagelijks verlies, heel veel geld.'

Volgens de uitbaters maken de strenge maatregelen in Antwerpen dat het openhouden van horecazaken de verliezen alleen maar groter maken. 'Eigenlijk kunnen de meesten van ons niet anders dan hun zaak sluiten (feitelijke lock-down) om de putten niet groter te maken', klinkt het in een brief aan gouverneur Cathy Berx en burgemeester Bart De Wever. 'We hadden nochtans allen bijkomende investeringen gedaan om onze zaken op een coronaveilige manier te kunnen heropstarten.'

De ondernemers willen dat de stad en de provincie hun verantwoordelijkheid nemen. Ze geven als voorbeeld de compensatiepremie van 500.000 euro die Brussels burgemeester Philippe Close recent toezegde aan de foorkramers, na het afgelasten van de Zuidfoor.

Volgens de uitbaters maken de strenge maatregelen in Antwerpen dat het openhouden van horecazaken de verliezen alleen maar groter maken. 'Eigenlijk kunnen de meesten van ons niet anders dan hun zaak sluiten (feitelijke lock-down) om de putten niet groter te maken', klinkt het in een brief aan gouverneur Cathy Berx en burgemeester Bart De Wever. 'We hadden nochtans allen bijkomende investeringen gedaan om onze zaken op een coronaveilige manier te kunnen heropstarten.' De ondernemers willen dat de stad en de provincie hun verantwoordelijkheid nemen. Ze geven als voorbeeld de compensatiepremie van 500.000 euro die Brussels burgemeester Philippe Close recent toezegde aan de foorkramers, na het afgelasten van de Zuidfoor.