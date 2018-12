Antwerps icoon café Kiebooms heropent als restaurant

Kiebooms is terug. Twee jaar na de sluiting van de iconische zaak op het De Coninckplein in Antwerpen blaast vzw Het Rekreatief, dat mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt te werk stelt, er nieuw leven in. Ook Kiebooms zal dienen als springplank naar de arbeidsmarkt voor bijvoorbeeld mensen met een beperking of vluchtelingen.

In Kiebooms zullen ze vanaf 15 december eenvoudige maar heerlijke gerechten opdienen die uit hetzelfde tijdperk stammen als het interieur van de zaal. Denk daarbij aan een rundstoofpotje of varkensribbetjes, met liefde bereid door chefkok Pieter Deblieck.

Ook aan de muziekliefhebbers blijven de nieuwe uitbaters denken. 'Doorheen de dag speelt er rustige jazzmuziek op de achtergrond en iedere donderdagavond voorzien we live optredens in het iconische art-déco decor van Kiebooms,' aldus algemeen directeur Joeri Arts. Iedere avond krijgt ook een muziekthema, zoals bijvoorbeeld jazz of Franse chansons.

Rijke geschiedenis

Met de nieuwe uitbaters slaat Kiebooms een nieuwe weg in in zijn reeds lange geschiedenis. In de aanloop van de Olympische Spelen van 1920 in Antwerpen opende Leo Kiebooms zijn danscafé Olympia, al ging de naam 'De Kiebooms' algauw meer leven. In de gloriejaren '50-'60 zakte heel Antwerpen af naar het chique jazzcafé. La Esterella, Bobbejaan Schoepen en Will Ferdy zongen er zelfs ooit nog.

Na de dood van Leo Kiebooms bleven de deuren van de zaak twee decennia gesloten, maar in 2010 waaide er een nieuwe wind. Na de komst van de Permekebibliotheek herleefde het ooit groezelige De Coninckplein en verhuurde de familie Kiebooms het pand aan Vic Mees en Koen Raeymakers. Zij moesten helaas na zes jaar opnieuw de deuren sluiten na een geschil met een buur. Nu, bijna zeventig jaar nadat de Olympia de deuren opende, is het aan Het Rekreatief om het stukje erfgoed in leven te houden.