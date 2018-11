Alcoholreclame op sociale media zet meer aan tot drinken dan klassieke advertentie

Een klassieke advertentie voor alcohol sorteert effect bij een deel van de doelgroep. Een advertentie op sociale media zoals Facebook stimuleert die behoefte aan alcohol nog meer, melden onderzoekers in het Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Commentaren

Het verschil met een klassieke advertentie is dat gebruikers op Facebook commentaren kunnen toevoegen. Als die commentaren een positieve houding ten aanzien van drinken tonen, zet dat anderen nog meer aan tot alcoholconsumptie.

De advertenties met commentaren krijgen op Facebook zelf ook meer reacties. Meer mensen klikken op de vind-ik-leuk-knop of delen de advertentie zelfs.

"Er is meer informatie te vinden op sociale media dan alleen een bericht", zegt hoofdauteur Jonathan Noel. "We worden blootgesteld aan hoe andere gebruikers reageren op een bericht en het zijn die reacties die je verlangen om te drinken kunnen beïnvloeden. Onze bevindingen suggereren dat opmerkingen van andere gebruikers op sociale media de boodschap van een bericht kunnen versterken of tenietdoen."

Bier

De onderzoekers stellen voor dat de adverterende bedrijven er vrijwillig voor kiezen om commentaren onmogelijk maken bij hun advertenties op sociale media.

De studie werd uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Connecticut bij 120 mensen van 21 tot 24 jaar oud. Elke deelnemer bekeek vier Facebookadvertenties voor bier. Bij sommige advertenties waren commentaren voor en tegen drinken toegevoegd.

Nadien kregen de deelnemers de vraag of de advertentie de wens om te drinken had doen toenemen. Ze moesten ook aangeven of ze op de vind-ik-leuk-knop zouden klikken of de advertentie zouden delen.

Het verlangen om te drinken lag bij een advertentie met een commentaar voor drinken 3,5 keer hoger dan bij een advertentie met een commentaar tegen drinken.