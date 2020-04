Alcoholische dranken helpen niet tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus. De Europese tak van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat daarmee nogmaals in tegen het gerucht dat hier en daar de ronde doet.

'Angst en fake news hebben een gevaarlijke mythe doen ontstaan. Er wordt gezegd dat de consumptie van sterke drank het COVID-19-virus kan doden', is te lezen in een bericht op de website van WHO Europa. 'Die mythe klopt niet.'

De WHO wijst er net op dat alcoholconsumptie iemand kwetsbaarder kan maken voor de ziekte. 'Alcohol drinken wordt in verband gebracht met een reeks ziektes en mentale problemen die iemand net kwetsbaarder kunnen maken', klinkt het.

'Alcohol brengt het immuunsysteem in gevaar en doet het risico op nadelige gevolgen voor de gezondheid toenemen. En daarom zouden mensen hun alcoholverbruik altijd zo laag mogelijk moeten houden, zeker tijdens de COVID-19-pandemie.'

