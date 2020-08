'Waarom zijn parfums zo duur?' vroegen ze zich bij Zeeman af. Ze bekeken hoe goedkoop ze een parfum konden laten maken. Dat bleek voor net geen 5 euro te lukken. Kan dat goed zijn? En zo ja, hoe komt het dan dat andere parfums zo duur zijn?

Zeeman is niet aan zijn proefstuk toe met een dergelijke stunt. Vorig jaar gingen ze na hoe het komt dat sommige sneakers zo duur zijn. Dus lanceerden ze een paar zoals hippe sneakermerken dat doen, met een speciaal ontwerp in beperkte oplage (500 exemplaren), dat uitsluitend online en in een pop up shop wordt verkocht. Een social media campagne met bekende influencers zorgde voor de nodige tamtam. Het prijskaartje: 200 euro. Tegelijkertijd brachten ze een tweede model uit, gemaakt volgens de Zeeman filosofie: eigen design, hoge oplage, geen reclame en te koop in eigen winkels voor 12,99 euro. Die aanpak gebruiken ze nu ook voor parfum. Er zijn immers heel wat stappen tussen de parfumeur en de consument, waar Zeeman op bespaart. De kost van de geur zelf hangt af van de gebruikte ingrediënten. Merken -ook Zeeman- hebben het graag over 'exclusieve' ingrediënten, waarbij veel mensen dan automatisch aan natuurlijke grondstoffen denken. Ook de ingrediëntenlijst laat dat zo uitschijnen: jasmijn, roos, vanille, ... Maar roos en jasmijn zijn erg arbeidsintensieve grondstoffen: deze fragiele bloemen moeten met de hand geplukt worden, wat het erg duur maakt. Daarom gebruiken parfumeurs voor budgetparfums een enkele molecule ('isolaat') van die bloemen, waarvan we de geur als 'roos' of 'jasmijn' herkennen. Die is (doorgaans) veel goedkoper en kan in het labo worden nagemaakt, maar ruikt minder complex dan echte roos, die 300 tot 400 geurmoleculen bevat. 'Roos' op de ingrediëntenlijst betekent dus niet noodzakelijk dat er kostbare rozenabsolu in zit, maar het klinkt nu eenmaal sexyer en luxueuzer dan phenylethylacohol. Anderzijds: met dure grondstoffen maak je niet noodzakelijk een lekkerdere geur dan met goedkope grondstoffen. Met budgetvriendelijke ingrediënten als witte muskus of essentiële olie van sinaasappel kun je al formules maken die slechts een paar euro kosten. Dat lukt je nooit met ingrediënten die duizenden euro's per kilo kosten, zoals iris of oud.Bij parfum hoort een mooi flesje, liefst van een gereputeerd designer. Zo tekende topdesigner Marc Newton de flacons van de Louis Vuitton parfums. Voor de sterflacon van Angel werd een speciale mal gemaakt wat maanden duurde om het op punt te krijgen. Dat kost uiteraard meer geld dan de eenvoudige standaard flacon die Zeeman waarschijnlijk uit een catalogus koos. Ook aan een kartonnen verpakking of blister geeft Zeeman geen geld uit. Een geur mag nog zo goed zijn, als mensen niet weten dat hij bestaat verkoopt hij voor geen meter. En dus zetten marketing managers de grote middelen in: de beste reclamebureaus om een concept of verhaal te verzinnen, de mooiste modellen of actrices om je te doen dromen en de bekendste fotografen en regisseurs om dat op camera vast te leggen. Tel daarbij nog de kosten van advertentieruimte in magazines, websites, op tv, radio, abribussen en influencers. Dat doet Zeeman allemaal niet. Zij verkopen "een echte eau de parfum, maar dan zonder verleiding." Een filmpje op Youtube, een stuntprijs en een persbericht moeten voor 'free publicity' zorgen. Om een parfum te verkopen ligt het best in zoveel mogelijk parfumerieën. En die kopen dat doorgaans in aan de helft van de consumentenprijs. Want ook zij moeten er aan verdienen en hebben onkosten zoals personeel, huur (vaak op toplocaties), elektriciteit, etc. Zeeman verkoopt zijn parfums uitsluitend in eigen winkels en moet dus geen kortingen geven of extra logistieke onkosten maken. Bovendien kan de keten met bijna 1300 winkels in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Spanje grote volumes aankopen, wat een schaalvoordeel geeft dat de prijs drukt.Naast de verpakking, prijs en andere marketing gaat het vooral om de geur. 'Lucht' van Zeeman bestaat in twee versies, die als uniseks worden omschreven. Hoewel parfum geen gender heeft voorspellen we toch dat de gele versie vooral door vrouwen zal gekocht worden. De eerste indruk is fris bloemig, met een metalige citrusnoot die aanvankelijk wat scherp overkomt en later oplost in een zoete, crèmige basis. De blauwe versie heeft een bloemige citrusfrisheid die hij tot op het einde weet te behouden. Beide geuren evolueren vooral in het begin, maar 'vervlakken' redelijk snel. Na 8 uur zijn ze nog aanwezig, maar ruiken ze minder uitgesproken. Dit zijn geen geuren waar het hart van een parfumliefhebber sneller van gaat slaan. Ze zijn niet bijzonder origineel, wel toegankelijk en zullen bij heel wat mensen in de smaak vallen die gewoon een lekker luchtje willen. Veel zal Zeeman met zo'n bodemprijs niet verdienen op de parfums, maar als imagocampagne kan het zeker tellen.