Wat tattooartiesten zoal doen na hun werk? Nog meer kunst maken. Daarom opent vrijdag 21 februari de expositie 'Beyond Glorybound'. Daar stellen zes tatoeëerders van de Antwerpse tattooshop Glorybound hun persoonlijke creatieve bezigheden tentoon.

In 2003 richtte Joe Dynamite zijn zaak Glorybound Tattooing op. Ondertussen is de tattooshop uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende in Antwerpen en omstreken. Het menselijk lichaam is er het canvas van de artiesten, na hun uren gaan ze op zoek naar andere dragers om hun creativiteit op los te laten.

Tijdens de expositie komen Max Dem, Levi Netto, Joe Dynamite, Jelle Keppens, Philip Paquet en Matias Canteros naar buiten met kunstvormen als fotografie, illustratie, schilderkunst en glas chipping. De werken zijn allemaal te koop, maar het leven is aan de rappen.

Om al dat moois te bewonderen kan je vanaf terecht in KOP Artspace, op de Amerikalei 128 in Antwerpen. 'Beyond Glorybound' opent met een vernissage en blijft open tot en met zondag.

