Smeren kan je leren: wat je wel en niet nodig hebt in de badkamer

Een nieuwe dagcrème kiezen is zoals zoeken naar je handdoek op een druk strand: je begint vol goede moed, maar raakt ergens onderweg wellicht het spoor bijster. Het aanbod is oneindig, maar hoe maak je een keuze? En dan zwijgen we nog over de rest uit het huidverzorgingsgamma. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen reinigingsmelk en micellair water? Heb je per se dag- en nachtcrème nodig? En wat is de functie van een serum? Het zijn vragen waarop de doorsnee consument niet meteen een pasklaar antwoord heeft. In het boek 'Mijn huid' geeft blogster en schoonheidsspecialiste Caroline Thilemans tekst en uitleg bij enkele veelvoorkomende smeerkwesties. Hier deelt ze haar belangrijkste tips.

...