Beautyshoppen in Vlaanderen: in deze 3 boetieks vind je het mooiste aanbod

Van Brussel tot Gent, België is de place to be voor liefhebbers van schoonheid.

1—Clothilde

Drie jaar geleden opende Chloé Matthieu samen met haar man Dries De Kimpe een slow beauty-shop in Aalst, sinds enkele maanden hebben ze ook een vestiging in het centrum van Gent. Je vindt er naast bekende merken als Rainpharma ook enkele nieuwkomers. Zo werden onder andere het Belgische Cîme, Henné, Nolença en NCLA toegevoegd aan het gamma natuurlijke en ethisch geproduceerde verzorgingsproducten. Er worden ook regelmatig workshops gegeven in de winkel voor wie nog op zoek is naar de juiste skincareroutine of make-uptips.

Hoornstraat 6, 9000 Gent. clothilde.be



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

2—Guerlain

Vijf jaar na de opening van zijn eerste flagshipstore in Brussel is Guerlain verhuisd naar een zaak die drie keer zo groot is. Elke pijler – huidverzorging, make-up en parfum – kreeg een aparte ruimte. Liefhebbers van de klassiekers van het merk kunnen niet minder dan 138 geuren ontdekken, waaronder de meest exclusieve geuren uit de collectie L’Art et la Matière. De boetiek beschikt ook over een behandelruimte waar verzorgingen worden aangeboden met producten uit de gamma’s Abeille Royale en Orchidée Impériale, in combinatie met de unieke massageprotocollen van het merk.

Louizalaan 48A, 1050 Brussel. guerlain.com



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

3—Oh my Cream

Oh My Cream werd in 2013 in Frankrijk gelanceerd door Juliette Lévy. Intussen heeft de multimerkenwinkel 26 verkooppunten en een e-shop met advies en tutorials in het Frans en Engels. Lévy is sinds haar tienerjaren gepassioneerd door schoonheid en gaat op zoek naar de beste beautymerken van over de hele wereld, maar ontwikkelde ook haar eigen merk. Nu is er ook een vestiging in Brussel. Het eerste adres, in de Dansaertstraat, heeft een behandelkamer waar verzorgingen van Oh My Cream, Tata Harper en Dermalogica worden aangeboden. Een tweede Brussels adres opent in juni.

Antoine Dansaertstraat 10, 1000 Brussel. ohmycream.com