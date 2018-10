Plastische chirurgie in België: 'We zijn pionier op vlak van borstchirurgie'

Uit cijfers van 2016 blijkt dat 42.5 procent van de chirurgische ingrepen in ons land aan gezicht en hoofd zijn. 32.8 procent daarvan zijn borst-operaties, goed voor 13.933 borstvergrotingen. Ook borstlift, waarbij een borst na borstvoeding of groot gewichtsverlies 'opgetild' wordt, wint aan populariteit.

Dat is niet verwonderlijk, verklaart Professor Moustapha Hamdi, voorzitter van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische Chirurgie. 'België is pionier op het vlak van borstchirurgie. Heel wat technieken zijn in ons land ontstaan, ook omdat België samen met de VS het grootste aantal borstkankers per inwoner heeft. Naast noodzakelijke reconstructieve ingrepen, zijn borstvergrotingen de ingreep waar het meeste vraag naar is.'

'We zijn misschien een klein land, maar hebben een grote impact in de plastische chirurgie. Dankzij ons onderzoek en expertise hebben we een mooie reputatie opgebouwd.'

'De meeste borstimplantaten zijn nog steeds gevuld met silicone, maar de technologie is op dat vlak de laatste jaren ernstig verbeterd. Betere omhullingen en meer cohesie in de silicone betekent een kleinere kans op lekken. Belangrijk punt is dat je zo'n operatie niet mag zien als een eenmalige ingreep. Jaarlijkse controle is ontzettend belangrijk, want het is en blijft een vreemd object in je lichaam. Eventuele ontstekingen, lymfeproblemen, vocht dat zich opbouwt, meldt eventuele problemen aan je arts zodat die kunnen opgevolgd worden.'

'Borstreductie werd tot voor kort meestal terugbetaald door het ziekenfonds, maar die regels zijn recent veranderd. Ook daarom is het dus belangrijk om je goed te informeren.'

'Iets wat 20 jaar geleden nog niet gedaan werd, en in 2016 toch meer dan 1200 keer, is labiaplastie en vaginale verjonging. Dat heeft absoluut te maken met maatschappelijke veranderingen. We hebben vandaag minder problemen met naaktheid en er zijn veel taboes verdwenen. Maar die ingrepen zijn niet altijd puur esthetisch; sommige patiënten klagen bijvoorbeeld over pijn bij het fietsen. Bovendien blijkt een nieuwe techniek ook verrassingen op te leveren. Urineverlies wegens niet goed werkende spieren kan na zo'n operatie sterk verminderen, en uit onderzoek in de VS blijkt dat ook vaginale droogte vermindert bij bepaalde ingrepen.'