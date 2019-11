Parfumlegende Jo Malone: 'Door de chemo verloor ik mijn reukzin'

Jo Malone heeft acht parfums gecreëerd voor Zara. Een opvallende stap in de al even opvallende carrière van de nicheparfumeur. 'Toen ik na mijn kankerbehandeling terugkeerde naar mijn merk besefte ik dat ik niet meer dezelfde was.'

. © Foto R.V.

Malone, 56, begon haar merk Jo Malone London in 1983. Haar succesverhaal is er een met hoge pieken, maar ook diepe dalen: ze ging van school op haar vijftiende, werkte in een kruidenier en een bloemenzaak tot haar moeder een beautysalon overnam. Malone kreeg ruzie met haar moeder en ging voor zichzelf werken.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×