Na de cottage core is er nu de goblin mode: wat betekent dit ‘woord van het jaar’?

‘Goblin mode’ is het woord van het jaar volgens Oxford Dictionary. Voor de eerste keer lieten ze de keuze afhangen van een publieke stemming. De term is voornamelijk online goed ingeburgerd, maar wat betekent het precies?

Het woord ‘goblin’ verwijst in folklore naar een klein, monsterlijk wezen. Je moet de betekenis van goblin mode dus niet veel verder zoeken dan dat, want volgens de definitie betekent de term hetzelfde als ‘een type gedrag dat onbeschaamd genotzuchtig, lui, slordig of hebzuchtig is, meestal op een manier die de sociale normen of verwachtingen verwerpt.’

Denk: rondlopen in je meest relaxte outfit – zij het binnen of buiten -, niet kijken naar wat anderen van je denken en sociaal wenselijk gedrag achterwege laten. Eerst was er de piekfijne cottage core, nu gaan we voluit goblin mode.

When people say “goblin mode” this is what they mean https://t.co/LEaCJOej93 — Dave McNamee Has $8 (@DaveMcNamee3000) February 19, 2022

Goblin mode won het met maar liefst 93% van de stemmen. Op de tweede plaats stond het woord ‘metaverse’ en op plaats drie dan weer de hashtag ‘#IStandWith’ – ook wel bekend van #IStandWithUkraine. Wat zegt deze keuze over ons?

‘Nieuwe woorden slaan aan wanneer ze tot onze verbeelding spreken, of een gat vullen met een woord voor een concept dat we moeten uitdrukken’ aldus Katherine Connor Martin, productdirecteur bij Oxford Languages. ‘Wat goblin mode mij vertelt, is dat het resoneerde met het gevoel dat de pandemie voorbij is, maar dat we er nog steeds mee worstelen. Willen we wel terug naar de noties van respectabiliteit van de wereld voor de pandemie?’

Met andere woorden: volgens Oxford – en vele stemmers – vat goblin mode onze huidige tijdsgeest, waarin sociaal wenselijke normen steeds meer in vraag gesteld worden, mooi samen.

Vanwaar komt het?

Online is het woord al langer bekend, al is de origine eerder flou. Oxford beweert dat goblin mode voor het eerst op Twitter verscheen in 2009, maar meer recent ging de term viraal dankzij een tweet over de breuk tussen Julia Fox en Kanye West. Daarin stond een screenshot van een titel waarin Fox beweerde dat de twee uiteengingen omdat West het niet leuk vond wanneer ze ‘goblin mode ging’. Achteraf bleken zowel tweet als artikel vals te zijn. Naar de echte afkomst van het woord blijft het dus gissen, al is het natuurlijk niet de eerste keer dat een woord een eigen leven begint te leiden op het internet.

no fucking way pic.twitter.com/7LnXGQfgeI — pudding person (@JUNlPER) February 15, 2022

Belangrijk om mee te geven: waar het Oxford team normaal gezien zelf de keuze maakt, presenteerden ze het publiek dit jaar voor de eerste keer met een kleine preselectie waarop ze vervolgens konden stemmen. ‘Iets democratischer’, klonk het. De democratie heeft bij deze gesproken.