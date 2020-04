De trend begon in Korea en veroverde de wereld: een nachtmasker is het nieuwste beautyritueel. Je brengt het aan voor het slapengaan, in een niet te dikke laag. Tijdens je slaap neemt je huid de werkzame stoffen op, en je wordt verfrist wakker.

Verzachtend

Dit nachtmasker zonder geurstoffen op basis van natuurlijke ingrediënten is bestemd voor de (zeer) droge huid en wordt gebruikt in een kuur van 28 tot 56 dagen. Het bevat een cocktail van plantaardige boters en oliën met een hoog gehalte aan vetzuren, plus ceramiden van framboos en hydraterende extracten van bieten en tarwekiemen. Om je huid onmiddellijk een opfrisser te geven, laat je het masker dertig minuten intrekken, maar om het diep in de huid te laten inwerken, houd je het beter de hele nacht op. Daarvoor zijn er zelfs speciale beschermers voor je kussensloop. Comforting Night Remedy, RainPharma, 99 euro voor 60 ml. Kussensloopbeschermer 19,95 euro. Dit product heeft een frisse textuur, iets tussen een gel en een crème in, en is bestemd voor dorstige huidjes die een langdurige hydratatie nodig hebben. Het wordt 's avonds na het reinigen aangebracht in plaats van een nachtcrème, in een gulle, maar niet te dikke laag die de huid goed kan opnemen. 's Morgens is de huid steviger en elastischer, en dankzij de voedende bestanddelen van de vitamines B, C E en F in het masker wordt ze egaler. Sublime Replenishing Night Mask, Aesop, 105 euro voor 60 ml. Dit product zonder geurstoffen op basis van glycerine en karitéboter is ideaal voor de gevoelige, snel geïrriteerde huid met aanleg voor puistjes. Het bevat extract van kruipbraam en reishizwam, die bekendstaan om hun antioxiderende en ontstekingsremmende eigenschappen, en het hydrateert en kalmeert probleemhuidjes. Je kunt het masker twintig minuten laten intrekken, maar het is nog beter om het de hele nacht z'n werk te laten doen. Super Hydrate Overnight Mask, Paula's Choice, 32 euro voor 88 ml. Dit frisse masker met yuzu belooft een stralende ochtendteint, zelfs als de nacht nogal kort is geweest. Je kunt het ook gebruiken als opfrisser van tien minuten, maar het is beter om het de hele nacht te laten inwerken. Het bevat een perfecte combinatie van natuurlijke ingrediënten, die doordringen in de huid en de hydratatie en de productie van hyaluronzuur bevorderen. De huid voelt steviger en frisser bij het wakker worden. Beauty Sleeping Mask - Waso, Shiseido, 45 euro voor 80 ml.