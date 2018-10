Lippen stiften met Isabel Marant: 'Make-up moet niet te precies zijn'

Isabel Marant Geboren in 1967 - Studeert design aan Studio Berçot in Parijs - Richt in 1994 haar modehuis op - Staat bekend om haar Parijse casual chic met cowboytwist - Getrouwd met handtas-designer Jérôme Dreyfuss - Moeder van zoon Tal.

Het idee

'Als werkende moeder heb ik geen tijd om me na het werk thuis om te kleden voor een diner. Ik wilde een survivalkit met essentials die je altijd bij je hebt zodat je je look snel kunt aanpassen. De volledige collectie moest in een clutch passen.'

Overal draagbaar

Marant liet zich inspireren door onder meer de rode lipstick en Marokkaanse kohl in haar eigen make-uptasje. 'Ik bracht ook stukjes stof en papiertjes mee. Ik pakte deze collectie aan zoals mijn ready-to-wear: ze moest overal en altijd draagbaar zijn. Een make-uplijn ontwikkelen lijkt op een kledingcollectie ontwerpen. Je mengt kleuren tot een mooi palet, werkt met verschillende texturen...'

Donkere blik

'Ik heb een erg natuurlijke visie op make-up en schoonheid. Make-up moet niet te precies zijn. Ik hou van een snelle, spontane look. Wat oogschaduw met je vingers vervagen en klaar. Voor mij heeft de Parijse coole stijl niets te maken met social-mediaperfectie, wel met natuurlijke elegantie. Natuurlijk overdag, met statementupdates 's avonds zoals een donkere blik of een felrode lip. Nooit beide en altijd met een edge. Imperfectie heeft haar eigen charme.'