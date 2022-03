De Brit Thom Walker, een vertrouwd figuur backstage, is sinds begin dit jaar de nieuwe directeur make-upcreatie bij Givenchy. Hij begon zijn carrière als verkoper bij Harvey Nichols. Zijn durf en zin voor eenvoud sluiten mooi aan bij de stijl van het Parijse huis.

Als adolescent was Thom Walker al gefascineerd door het werk van Alexander McQueen, de Britse stylist die net zoals hem uit een bescheiden milieu kwam. McQueen schopte tot artistiek directeur bij Givenchy tussen 1996 en 2001. Het is dan ook met gepaste trots dat Thom, die de make-upwereld in rolde als verkoper voor M.A.C.-producten bij Harvey Nichols in Londen, nu zijn intrede doet in het Parijse huis. 'Het is een droom die werkelijkheid wordt: rechtstreeks kunnen werken aan de ontwikkeling van producten', vertelt hij tijdens een interview in Parijs. 'Ik ben een echte make-upjunkie. Doordachte make-up maakt het leven aangenamer.'

Samenwerken met de modeafdeling

Thom Walker omschrijft zijn stijl als tegelijk uitgepuurd en gedurfd. Backstage creëerde hij meerdere seizoenen de looks bij onder meer Maximilian en Molly Goddard, opkomende merken op de Londense modescene. Ervaringen die van hem de geknipte persoon maken om bij Givenchy een nauwere samenwerking met de modeafdeling in goede banen te leiden. In de toekomst zullen de eigen producten van het merk worden gebruikt voor de defilés.

'In het laboratorium heb ik het gevoel dat ik in een speeltuin ben. Ontdekken wat er allemaal mogelijk is met texturen en kleuren is fascinerend.' Zijn eerste agendapunt is een make-upcollectie voor de ogen - die al dé blikvangers waren tijdens de pandemie - met een aantal nieuwigheden die Walker tegen 2024 wil lanceren.

Ervaring die van pas komt

Bij de shooting voor de bekende Pirelli-kalender 2020 stond Thom al aan de zijde van fotograaf Paolo Roversi. Hij verzorgde de make-up van onder meer Emma Watson, Kristen Stewart en Claire Foy. Hij is ook goed thuis in de Belgische modewereld, vooral in Brussel en Antwerpen, en laat geen kans onbenut om samen te werken met de Belgische fotograaf en visueel kunstenaar Pierre Debusschere.

Walker zal ook instaan voor de visuele communicatie van de Givenchy-make-up en ijvert voor een genderneutrale en op diversiteit gerichte benadering. 'Make-up is een taal. Die kan je leren, ze wordt over de hele wereld gebruikt. Mijn taak zal zijn die taal te vereenvoudigen, vrouwen en mannen te stimuleren om meer te durven. Ook al is het resultaat niet perfect.'

